Новий симптом коронавірусу відшукали вчені

Симптоми коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n145810-novyy-symptom-koronavirusu-znayshly-vcheni.html

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Симптоми коронавірусу дуже схожі на звичайний грип або ГРЗ, однак дослідники з Американської академії дерматології та Міжнародної ліги дерматологічних спільнот виявили та описали новий симптом у хворих із коронавірусом.

Науковці встановили, що у деяких пацієнтів, хворих на коронавірус, на ногах з’являються подразнення, схожі на обмороження. Про це повідомляє The Telegraph.

Така реакція виникає через запалення внутрішніх органів. Повідомляється, що пальці ніг у хворих червоніють, а стопи набрякають. Такий симптом спостерігається у хворих від одного тижня до кількох місяців. У деяких хворих на коронавірус медики фіксували збереження цього симптому навіть після 150 днів після видужання.

Наголошується, що такий симптом проявляється переважно серед хворих на легку форму коронавірусу. У пацієнтів із коронавірусом, зареєстрованих у Міжнародному дерматологічному реєстрі, приблизно 50% скаржилися на подібні почервоніння стоп, а 16% були госпіталізовані до лікарень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що повного локдауну та всеосяжного карантину не буде попри рекордну кількість нових хворих на коронавірус, яку фіксують по декілька разів на тиждень. За його словами, українська влада лише вимагатиме дотримуватися певних правил.