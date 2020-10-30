Новый симптом коронавируса обнаружили ученые

Симптомы коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n145810-novyy-simptom-koronavirusa-nashli-uchenye.html

Ракурс

Симптомы коронавируса очень похожи на обычный грипп или ОРВИ, однако исследователи из Американской академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили и описали новый симптом у больных с коронавирусом.

Ученые установили, что у некоторых пациентов, которые больны коронавирусом, на ногах появляется раздражение, похожее на обморожение. Об этом сообщает The Telegraph.

Такая реакция возникает из-за воспаления внутренних органов. Сообщается, что пальцы ног у больных краснеют, а стопы отекают. Такой симптом наблюдается у больных от одной недели до нескольких месяцев. У некоторых больных коронавирусом медики фиксировали сохранение этого симптома даже спустя 150 дней после выздоровления.

Отмечается, что такой симптом проявляется преимущественно среди больных легкой формой коронавируса. Среди пациентов с коронавирусом, которые зарегистрированы в Международном дерматологическом реестре, примерно 50% жаловались на подобное покраснение стоп, а 16% были госпитализированы в больницы.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что полного локдауна и всеобъемлющего карантина не будет, несмотря на рекордное количество новых больных коронавирусом, которое фиксируют по несколько раз в неделю. По его словам, украинская власть будет требовать соблюдать определенные правила.