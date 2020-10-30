КСУ говорит, что Украине нужно «правильное» декларирование — заявление / Фото: Укринформ

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Конституционный суд Украины, который принял скандальное решение об отмене отдельных норм антикоррупционной реформы, уверяет, что «декларирование чиновников является неоспоримым требованием любой современной демократической страны».

Такое официальное заявление 30 октября обнародовала пресс-служба КСУ.

Конституционный суд Украины выразил утвердительную позицию, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является неоспоримым требованием в любой современной демократической стране, — говорится в сообщении суда.

Судьи КСУ соглашаются, что антикоррупционная реформа — несомненное требование общества.

Антикоррупционная и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности, — заявили в КСУ.

Также служители Фемиды напомнили о своем резонансном решении о неконституционности ст. 366−1 УК Украины (речь идет о недостоверном декларировании, незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции).

Использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления… К ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений о декларировании, — убеждают в КСУ.

Судьи заявили, что указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в ч. 1 ст. 8 Основного закона, и рекомендовали устранить «пробелы» в законодательстве.

Законодатели должны ввести такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность, — резюмировали в КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров. НАПК заявило, что судьи КСУ «приняли решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах». Ведь до этого НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации судьями КСУ. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о необходимости закрыть 110 уголовных производств из-за решения КСУ.

29 октября Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ. 30 октября президент внес в Верховную Раду закон о перезагрузке Конституционного суда.

В пятницу под зданием КСУ в Киеве проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы. Участники митинга забросали суд дымовыми шашками и презервативами.