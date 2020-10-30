КСУ каже, що Україні потрібне “правильне” декларування — заява / Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145808-ksu-kaje-scho-ukrayini-potribne-pravylne-deklaruvannya-zayava.html

Ракурс

Конституційний суд України, який ухвалив скандальне рішення щодо скасування окремих норм антикорупційної реформи, запевняє, що «декларування чиновників є беззаперечною вимогою будь-якої сучасної демократичної держави».

Таку офіційну заяву 30 жовтня оприлюднила прес-служба КСУ.

Конституційний суд України висловив ствердну позицію, що декларування доходів осіб, що здійснюють публічну владу, є беззаперечною вимогою у будь-якій сучасній демократичній державі, — йдеться у повідомленні суду.

Судді КСУ погоджуються, що антикорупційна реформа — беззаперечна вимога суспільства.

Антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності, — заявили в КСУ.

Також служителі Феміди згадали про резонансне рішення щодо неконституційності ст. 366−1 КК України (йдеться про недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції).

Використання юридичних конструкцій, у яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину… До відповідальності за умисне неподання декларації може бути притягнуто осіб, які не можуть бути учасниками правовідносин з декларування, — переконують в КСУ.

Судді заявили, що зазначене не узгоджується з поняттям правової держави та принципом верховенства права, закріпленим у ч. 1 ст. 8 Основного закону, та рекомендували законотворцям усунути «прогалини» у законодавстві.

Законодавцем має бути запроваджено таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого: юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність та співмірність, — резюмували в КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів. НАЗК заявило, що судді КСУ «ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах». Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у судді КСУ. Національне антикорупційне бюро повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ.

29 жовтня Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ. 30 жовтня президент вніс у Верховну Раду закон про перезавантаження Конституційного суду.

У п’ятницю під будівлею КСУ у Києві відбувається акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. Учасники акції закидали суд димовими шашками і презервативами.