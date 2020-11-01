Нового президента обирають у Молдові

Вибори у Молдові. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n145879-novogo-prezydenta-obyraut-u-moldovi.html

Ракурс

Вибори у Молдові за президентське крісло розпочалися сьогодні, 1 листопада. За посаду борються одразу вісім кандидатів.

Виборчі дільниці відкрилися о сьомій ранку. Про це повідомляє Point. md.

На посаду президента претендують такі кандидати:

Ренато Усатий;

Андрій Нестасе;

Тудор Деліу;

Ігор Додон;

Віолетта Іванов;

Майя Санду;

Октавіан Цику;

Дорін Кіртоаке.

ЦВК країни повідомляє, що на всіх дільницях виборцям видаватимуть медичні маски, а також будуть використовувати сканери для спрощення процедури реєстрації виборців.

Поріг явки у першому турі становить 33,3%. Переможцем президентських виборів визнається той кандидат, який отримав понад половину голосів виборців, включених до списків. Якщо ж голосів буде менш як 50%, то через два тижні відбудеться другий тур.

За порядком у день виборів стежать шість тис. поліцейських. Рух по країні дозволений тільки транспорту місткістю не більше восьми осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори. Українці обирали голів міст, селищ та інших населених пунктів. У більшості регіонів перемогу здобули чинні голови, а у деяких містах призначено другий тур.