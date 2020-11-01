Чому Зеленський порушив Конституцію, пояснив Кравчук

Леонід Кравчук. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n145878-chomu-zelenskyy-porushyv-konstytuciu-poyasnyv-kravchuk.html

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Рішення КСУ, яке скасовує е-декларування та покарання за незаконне збагачення, обурило українську владу. Очільник Тристоронньої контактної групи та перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Конституційний Суд України порушив Конституцію, а президент Володимир Зеленський вчасно та адекватно відреагував на ситуацію.

На його думку, ситуація з КСУ вимагає негайних, конкретних та дієвих кроків. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

Кравчук пояснив, що президент Володимир Зеленський вніс свій скандальний законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного Суду, оскільки цього потребувала ситуація, попри його неконституційність.

За словами очільника ТКГ, запропонований президентом документ — це лише законопроєкт, а не указ, а тому остаточне рішення буде стояти за Верховною Радою.

Президент гасив вогонь. Коли зібралася РНБО, вогонь палав, антиукраїнська ситуація поширювалась, потрібні були дуже швидкі та радикальні кроки, — резюмував Кравчук.



Як відомо, президент вніс до Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства». Документом пропонується звільнити усіх суддів КСУ та визнати їхнє рішення «нікчемним».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава Конституційного суду України Олександр Тупицький запевнив, що не звинувачує особисто президента Володимира Зеленського «в атаці на КСУ». На думку Тупицького, у спробі демонтувати Конституційний суд «винне оточення президента».