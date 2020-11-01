Почему Зеленский нарушил Конституцию, объяснил Кравчук

Кравчук. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n145878-pochemu-zelenskiy-narushil-konstituciu-obyasnil-kravchuk.html

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Решение КСУ, которое отменяет е-декларирование и наказание за незаконное обогащение, возмутило украинскую власть. Глава Трехсторонней контактной группы и первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Конституционный Суд Украины нарушил Конституцию, а президент Владимир Зеленский вовремя и адекватно отреагировал на ситуацию.

По его мнению, ситуация с КСУ требует немедленных, конкретных и действенных шагов. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Кравчук объяснил, что президент Владимир Зеленский внес свой скандальный законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда, поскольку этого требовала ситуация, несмотря на его неконституционность.

По словам главы ТКГ, предложенный президентом документ — это только законопроект, а не указ, а поэтому окончательное решение будет стоять за Верховной Радой.

Президент тушил огонь. Когда собралась СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация распространялась, нужны были очень быстрые и радикальные шаги, — резюмировал Кравчук.



Как известно, президент внес в Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству». Документом предлагается освободить всех судей КСУ и признать их решение «ничтожным».

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заверил, что не обвиняет лично президента Владимира Зеленского «в атаке на КСУ». По мнению Тупицкого, в попытке демонтировать Конституционный суд «виновато окружение президента».