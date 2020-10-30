Тупицкий обвинил окружение Зеленского в попытке демонтажа КСУ

https://racurs.ua/n145818-tupickiy-obvinil-okrujenie-zelenskogo-v-popytke-demontaja-ksu.html

Ракурс

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заверил, что не обвиняет лично президента Владимира Зеленского «в атаке на КСУ». По мнению Тупицкого, за попыткой демонтировать Конституционный суд стоит «окружение президента».

Об этом Тупицкий заявил во время пресс-конференции 30 октября. Таким образом глава КСУ отреагировал на вчерашнее заседание СНБО и регистрацию в Верховной Раде проекта закона № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционном судопроизводстве». Этот законопроект предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о е-декларирования «ничтожным», не имеющим правовых последствий, а также отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».

Цель этого всего создать покорный, зависимый, «кнопочный» суд. При «кнопочной» системе все будет понятно. Этого ли хотят наши европейские доноры? Я сомневаюсь, я не верю в это. Я считаю, что их позиция: никогда не посягать на нынешний состав КСУ… Я даже не обвиняю президента, но окружение президента — они делают плохую работу. И я знаю, кто за этим стоит, — заявил Тупицкий.

Также глава КСУ выразил удивление, что его, в отличие от главы НАПК, не пригласили ни на личную встречу с Зеленским, ни на заседание СНБО 29 октября. Он утверждает, что не общался с главой государства и не давал ему никаких объяснений о скандальном решении КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров. НАПК заявило, что судьи КСУ «приняли решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах». Ведь до этого НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации судьями КСУ. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о необходимости закрыть 110 уголовных производств из-за решения КСУ.

29 октября Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ.

30 октября президент внес в Верховную Раду закон о перезагрузке Конституционного суда. В пятницу под зданием КСУ в Киеве проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы. Участники митинга забросали суд дымовыми шашками и презервативами.