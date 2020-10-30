Тупицький звинуватив оточення Зеленського у спробі демонтажу КСУ

https://racurs.ua/ua/n145818-tupyckyy-zvynuvatyv-otochennya-zelenskogo-u-sprobi-demontaju-ksu.html

Ракурс

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький запевнив, що не звинувачує особисто президента Володимира Зеленського «в атаці на КСУ». На думку Тупицького, у спробі демонтувати Конституційний суд «винне оточення президента».

Про це Тупицький заявив під час прес-конференції 30 жовтня. Таким чином очільник КСУ відреагував на вчорашнє засідання РНБО та реєстрацію у Верховній Раді проекту закону № 4288 «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Цей законопроект пропонує припинити повноваження суддів КСУ, визнати його рішення про е-декларування «нікчемним» і без правових наслідків, а також скасувати відповідні зміни в законі «Про запобігання корупції».

Мета цього всього створити покірний, залежний «кнопочний» суд. При «кнопочній» системі все буде зрозуміло. Цього хочуть наші європейські донори? Я сумніваюся, я не вірю в це. Я вважаю, що їхня позиція ніколи не зазіхати на нинішній склад КСУ… Я навіть не звинувачую президента, але оточення президента — вони роблять погану роботу. І мені відомо, хто за цим стоїть, — заявив Тупицький.

Також очільник КСУ висловив здивування, що його, на відміну від глави НАЗК, не запросили ані на особисту зустріч із Зеленським, ані на засідання РНБО 29 жовтня. Він стверджує, що не спілкувався із главою держави і не надавав йому жодних пояснень щодо скандального рішення КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів. НАЗК заявило, що судді КСУ «ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах». Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у судді КСУ. Національне антикорупційне бюро повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ.

29 жовтня Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ.

30 жовтня президент вніс у Верховну Раду закон про перезавантаження Конституційного суду. У п’ятницю під будівлею КСУ у Києві відбувається акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. Учасники акції закидали суд димовими шашками і презервативами.