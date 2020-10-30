Офіс Зеленського звинуватив очільника КСУ у брехні

Юлия Мендель. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n145822-ofis-zelenskogo-zvynuvatyv-ochilnyka-ks-u-brehni.html

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Володимир Зеленський, президент України, вже зустрічався із головою Конституційного суду Олександром Тупицьким, а усі подальші рішення були ухвалені згідно із результатами цих переговорів.

Натомість сам Тупицький під час свого брифінгу заявив, що раніше зустрічався з президентом, але не обговорював тему антикорупційного законодавства. Про це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

За словами Мендель, Володимир Зеленський провів розмову з очільником Конституційного суду після ухвалення резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства.



Суддя Тупицький стверджує зворотне — зустріч нібито повинна була відбутися, але не відбулася. Він заявив, що не звинувачує у цьому президента, а головними ініціаторами цих рішень виступило його оточення.

Усі наступні рішення, які були ініційовані президентом і підтримані РНБО та Кабміном, були ухвалені з урахуванням цих переговорів, додала прес-секретар президента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроект президента України про рішення КСУ щодо е-декларування, який він вночі вніс до Верховної Ради, має ознаки конституційного перевороту. Тупицький повідомив, що КСУ зможе визнати даний законопроект неконституційним.