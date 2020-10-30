Треба зупинити всю цю ситуацію — Тупицький обіцяє відкрити КСУ для журналістів

https://racurs.ua/ua/n145820-treba-zupynyty-vsu-cu-sytuaciu-tupyckyy-obicyaie-vidkryty-ksu-dlya-jurnalistiv.html

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Глава Конституційного суду Олександр Тупицький знайшов вихід з критичної ситуації, в якій опинилася Україна після скандального рішення КСУ щодо антикорупційної реформи та реакції з боку Володимира Зеленського і суспільства.

На думку очільника КСУ, потрібно відкрити двері Конституційного суду для журналістів, щоб вони мали змогу стежити за ухваленням рішень. Про це Тупицький заявив під час прес-конференції 30 жовтня.

Треба зупинити всю цю ситуацію… Відкрити двері КСУ для журналістів… На постійно… Створіть певну групу чи юристів, чи журналістів. Ми виділимо вам одне приміщення, або прес-центр, де будемо разом працювати. Ви побачите життя КСУ. Ми покажемо свою прозорість… У вас будуть пропуски і ви вільно ходитимете по КСУ, вільно спілкуватиметеся з будь-яким суддею… Я йду на ризик. Може судді не схвалять мій задум. Негатив — будемо виправляти, позитив — ви донесете людям, — заявив Тупицький.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів. НАЗК заявило, що судді КСУ «ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах». Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у судді КСУ. Національне антикорупційне бюро повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ.

29 жовтня Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ.

30 жовтня президент вніс у Верховну Раду закон про перезавантаження Конституційного суду. У п’ятницю під будівлею КСУ у Києві відбувається акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. Учасники акції закидали суд димовими шашками і презервативами.