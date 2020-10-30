Скинули вночі підозру дружині на Whatsapp — Тупицький про виклик в ДБР

https://racurs.ua/ua/n145819-skynuly-vnochi-drujyni-na-whatsapp-tupyckyy-pro-vyklyk-v-dbr.html

Ракурс

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький розповів, як його викликали на допит в Держбюро розслідувань.

Глава Конституційного суду розповів, що увечері 29 жовтня слідчі встановили стеження за його під’їздом і розпитували консьєржа, коли суддя буває вдома.

Об 11 годині ночі мене шукають двоє слідчих для вручення повістки у якості свідка. Коли сьогодні в суд надійшла офіційна повістка електронною поштою, то навіщо шукати голову суду, заходити в будинок, де є консьєрж, випитувати, як голова суду приїжджає — з охороною чи ні? Якими під’їздами користується, у який час це відбувається? — розповів суддя.

Тупицький сказав, що слідчі ДБР дізналися телефон дружини і скинули повістку на WhatsApp. Після цього прес-служба ДБР повідомила, що голову КСУ викликали для перевірки до причетності до злочинів, які перевіряються у системі господарських судів, де він раніше працював.

Це про автоматичний розподіл і так далі. Чому я це знаю? Тому що мене два рази допитували багато років тому назад. Цій справі сім років. Це події 2013−14 років, коли була Революція гідності і були певні зміни, — пояснив суддя.



Тупицький заявив, що оскільки слідчі скинули виклик дружині на Whatsapp, то «не дивуйтеся, якщо я на допит не прийду».

Нагадаємо, раніше Тупицький заявив, що законопроект президента України про рішення КСУ щодо е-декларування, який він у ніч на 30 жовтня вніс до Верховної Ради, має ознаки конституційного перевороту.