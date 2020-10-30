Сбросили ночью жене на Whatsapp — Тупицкий о вызове в ГБР

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Ракурс

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий рассказал, как его вызвали на допрос в Госбюро расследований.

Глава Конституционного суда рассказал, что вечером 29 октября следователи установили слежку за его подъездом и расспрашивали консьержа, когда судья бывает дома.

В 23.00 меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте, то зачем искать главу суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как председатель суда приезжает — с охраной или нет? Какими подъездами пользуется, в какое время это происходит? — рассказал судья.

Тупицкий сказал, что следователи ГБР узнали телефон жены и сбросили повестку на WhatsApp. После этого пресс-служба ГБР сообщила, что главу КСУ вызвали для проверки в причастности к преступлениям, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где он раньше работал.

Это об автоматическом распределение и так далее. Почему я это знаю? Потому что меня два раза допрашивали много лет назад. Этому делу семь лет. Это события 2013−14 годов, когда была Революция достоинства и были определенные изменения — сказал судья.



Тупицкий заявил, что поскольку следователи скинули вызов его жене на Whatsapp, то «не удивляйтесь, если я на допрос не приду».

Напомним, ранее Тупицкий заявил, что законопроект президента Украины о решении КСУ по поводу электронного декларирования, который он в ночь на 30 октября внес в Верховную Раду, имеет признаки конституционного переворота.