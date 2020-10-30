Без судей КСУ любой облсовет может принять решение об отделении от Украины — Тупицкий

https://racurs.ua/n145816-bez-sudey-ksu-luboy-oblsovet-mojet-prinyat-reshenie-ob-otdelenii-ot-ukrainy-tupickiy.html

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Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины 30 октября решил дать пресс-конференцию о последствиях скандального решения КСУ, которое свернуло антикоррупционную реформу в Украине.

В частности, во время брифинга он вспомнил о законопроекте № 4288, который сегодня утром внес в Верховную Раду Владимир Зеленский. Проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий, а также отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».

В то же время Тупицкий прокомментировал последствия возможного принятия парламентом этого закона. По его мнению, если Рада в следующий вторник поддержит президентский законопроект и фактически распустит КСУ, это «развяжет руки» некоторым областям. Тупицкий в своей речи привел пример возможных последствий для Украины.