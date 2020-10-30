Без суддів КСУ будь-яка облрада може ухвалити рішення про відділення від України — Тупицький

https://racurs.ua/ua/n145816-bez-suddiv-ksu-bud-yaka-oblrada-moje-uhvalyty-rishennya-pro-viddilennya-vid-ukrayiny-tupyckyy.html

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Олександр Тупицький, очільник Конституційного суду України, 30 жовтня вирішив дати прес-конференцію щодо наслідків скандального рішення КСУ, яке згорнуло антикорупційну реформу в Україні.

Зокрема, під час брифінгу він згадав про законопроект № 4288, який сьогодні зранку вніс до Верховної Ради Володимир Зеленський. Проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» пропонує припинити повноваження суддів КСУ, визнати його рішення про декларування «нікчемним» і без правових наслідків, а також скасувати відповідні зміни в законі «Про запобігання корупції».

Водночас Тупицький прокоментував наслідки можливого ухвалення парламентом цього закону. На його думку, якщо Рада наступного вівторка підтримає президентський законопроект і фактично розпустить КСУ, це «розв'яже руки» деяким областям. Тупицький у своїй промові навів приклад можливих наслідків для України.