Это конституционный переворот — председатель КСУ о законопроекте Зеленского, скриншот видео

https://racurs.ua/n145815-eto-konstitucionnyy-perevorot-predsedatel-ksu-o-zakonoproekte-zelenskogo.html

Ракурс

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Украины о решении КСУ по поводу электронного декларирования, который он ночью внес в Верховную Раду, имеет признаки конституционного переворота.

Тупицкий на брифинге 30 октября сообщил, что КСУ сможет признать данный законопроект неконституционным.

Законопроект имеет признаки конституционного переворота в Украине. Почему просто указом не распустить суд? Коллективную ответственность никто нести не должен, — заявил глава КСУ.

Тупицкий сказал, что за ночь представители президента «склепали проект закона № 4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине».

Он прогнозирует, что во вторник, 3 ноября, на сессии Верховной Рады законом или постановлением отменят решение КСУ. Глава суда считает, что вариант расформировать суд является вариантом недоразвитых стран.

Тупицкий отметил, что не удивится, если это произойдет, потому что раньше Михаил Саакашвили уже выражал мысли, чтобы превратить КСУ на палату Верховного суда.

Тупицкий убежден, что «все может происходить очень быстро, потому что здесь же главное монобольшинство», но он не понимает, почему за все должен отвечать КСУ.

Ну вы парламентарии, ну, пожалуйста, создавайте такие законы, согласуйте с оппозицией, со всеми, вы — парламент, призваны работать ради страны — чтобы не обращались в КСУ, или чтобы минимизировать. Вы посмотрите, что сегодня делается? Закон еще не смог прожить месяц, а уже есть представление в КСУ. Закон — представление, закон — представление. Нас забросали! Надо что-то менять, или делать реформу и делать какие-то фильтры к этому. Потому что так невозможно, — сказал председатель суда.

Тупицкий также добавил, что КСУ можно реформировать, но только конституционным способом.

Цель — создать правильный суд. Нажали кнопку — и постановили, что скажете, — сообщил председатель Конституционного суда.

Тупицкий на брифинге также заявил, что КСУ дает время парламенту и на определенный срок не вводит в действие решение КСУ.