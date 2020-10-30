Голубая Луна. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n145814-redkiy-cvet-luny-uvidyat-ukraincy-na-hellouin.html

Ракурс

Редкое полнолуние можно будет наблюдать на небе вечером 31 октября. На этот раз оно будет называться «голубая» Луна.

Так называют второе полнолуние за календарный месяц, которое бывает раз в 2,5 года. Об этом пишет MK.ru

Обычно в году 12 полных Лун, но иногда их бывает 13 или две в месяц.

Данное явление получило такое название благодаря английскому фразеологизму «Once in a Blue Moon». Буквально его можно перевести как «однажды при голубой Луне». По содержанию оно больше напоминает выражение «после дождичка в четверг», то есть обозначает крайне маловероятное или редкое событие.

«Голубая» Луна — достаточно редкое явление. Последний раз ее зафиксировали в 2018 году.

Как пишет издание USA Today, именно на Хэллоуин последний раз «голубую» Луну наблюдали в 1944 году. В следующий раз такая возможность представится только в 2039 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что в августе украинцы могли наблюдать необычный звездопад Персеиды, который озарил все ночное небо. Масштабный метеоритный дождь можно было увидеть невооруженным глазом.