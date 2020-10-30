Блакитний місяць. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n145814-ridkisnyy-kolir-misyacya-pobachat-ukrayinci-na-gellovin.html

Ракурс

Рідкісний повний Місяць можна спостерігати на небі ввечері 31 жовтня. Цього разу він буде називатися «блакитний» Місяць.

Так називають другу повню за календарний місяць, яка буває раз на 2,5 роки. Про це пише MK.ru

Зазвичай у році 12 повних Місяці, але іноді їх буває 13, або дві повні на місяць.

Таке явище отримало таку назву завдяки англійському фразеологізму «Once in a Blue Moon». Буквально його можна переклати як «одного разу при блакитному місяці». За змістом воно найбільше нагадує вислів «після дощику в четвер», тобто позначає украй малоймовірну або рідкісну подію.

«Блакитний» Місяць — досить рідкісне явище. Востаннє його зафіксували у 2018 році.

Як пише видання USA Today, саме на Хелловін востаннє «блакитний» Місяць спостерігали у 1944 році. Наступного разу така нагода трапиться лише у 2039 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в серпні українці могли спостерігати незвичайний зорепад Персеїди, який осяяв все нічне небо. Масштабний метеоритний дощ можна було побачити неозброєним оком.