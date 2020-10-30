Це конституційний переворот — голова КСУ про законопроект Зеленського

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Глава Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроект президента України про рішення КСУ щодо е-декларування, який він вночі вніс до Верховної Ради, має ознаки конституційного перевороту.

Тупицький на брифінгу 30 жовтня повідомив, що КСУ зможе визнати даний законопроект неконституційним.

Законопроект має ознаки конституційного перевороту в Україні. Чому б просто указом не розпустити суд? Колективну відповідальність ніхто нести не повинен, — заявив глава КСУ.

Тупицький сказав, що за ніч представники президента «склепали проект закону № 4288, який має ознаки конституційного перевороту в України».

Він прогнозує, що у вівторок, 3 листопада, на сесії Верховної Ради законом чи постановою скасують рішення КСУ. Голова КСУ вважає, що варіант розформувати суд є варіантом недорозвинених країн.

Тупицький зазначив, що не здивується, якщо це станеться, бо раніше Михайло Саакашвілі вже висловлював думки, щоб перетворити КСУ на палату Верховного суду.

Тупицький переконаний, що «все може відбуватися дуже швидко, бо тут же головне монобільшість», але він не розуміє, чому за все повинен відповідати КСУ.

Ну ви парламентарі, ну, будь ласка, створюйте такі закони, погоджуйте якось з опозицією, з усіма, ви єдиний парламент, ви покликані працювати заради країни — щоб не зверталися до КС, або щоб мінімізувати. Ви ж подивіться, що сьогодні робиться? Закон ще не зміг прожити місяць, а вже є подання до КС. Закон — подання, закон — подання. Нас закидали! Треба щось змінювати, або робити реформу і робити якісь фільтри до цього. Бо так неможливо, — сказав голова суду.

Тупицький також додав, що КС можна реформувати, але тільки в конституційний спосіб.

Мета — створити правильний суд. Натиснули кнопку — і ухвалили, що скажете, — повідомив голова Конституційного суду.

Тупицький на брифінгу також заявив, що КСУ дає час парламенту і на певний термін не вводить в дію рішення КСУ.