Зеленського нищівно розкритикували через законопроект щодо КСУ

Володимир Зеленський. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n145817-zelenskogo-nyschivno-rozkrytykuvaly-cherez-zakonoproekt-schodo-ksu.html

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Володимир Зеленський, президент України, зазнав нищівно критики з боку парламентських партій. Народні обранці вважають законопроект про розпуск Конституційного рішення «неконституційним та незаконним».

Критики президента заявляють, що відновити роботу антикорупційного законодавства можна відповідним законом, і для цього не потрібно розпускати Конституційний суд. Про це повідомляє «Бабель».

Представники партії «Голос» заявили, що перш за все потрібно було навести лад у судівській системі та сформувати нову Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Очільник фракції Сергій Рахманін вважає, що у такий спосіб Зеленський відвертає увагу від провалу «Слуги народу» на місцевих виборах.

Водночас інший нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин заявив, що його заяву щодо суддів КСУ зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та направили до Державного бюро розслідувань. У рамках цього провадження можна довести змову з метою захоплення влади.

Партії «Батьківщина» та «Європейська солідарність» також розкритикували законопроект президента. Зокрема, співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко заявила, що її партія вже підготувала та зареєструє законопроєкт, який врегулює питання кримінальної відповідальності за недостовірність у деклараціях. Вона порівняла неконституційний закон Зеленського з указом про довічне імператорство.

Натомість нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко заявив, що сам факт спроби пригальмувати дію конституційного органу, який не подобається президенту — це антиконституційно та є спробою узурпувати владу.

Президент, на жаль, дуже часто діє у неконституційний спосіб, порушує Конституцію, і тому, звичайно ж, йому не потрібен незалежний орган конституційної юстиції. І це точно ніяк не повʼязане з жодними рішеннями КС і не може бути з ними повʼязано, — заявив нардеп.



Як відомо, Комітет Верховної Ради з питань правової політики планує наступного тижня розглянути ініційований президентом законопроєкт № 4288 щодо припинення повноважень чинного складу Конституційного суду. Конкретна дата проведення засідання обговорюється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Глава Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроект президента України про рішення КСУ щодо е-декларування, який він вночі вніс до Верховної Ради, має ознаки конституційного перевороту.