Зеленского жестко раскритиковали из-за законопроекта о КСУ

Владимир Зеленский. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n145817-zelenskogo-jestko-raskritikovali-iz-za-zakonoproekta-o-ksu.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подвергся жесткой критике со стороны парламентских партий. Народные избранники считают законопроект о роспуске Конституционного суда «неконституционным и незаконным».

Критики президента заявляют, что возобновить работу антикоррупционного законодательства можно соответствующим законом, и для этого не нужно распускать Конституционный суд. Об этом сообщает «Бабель».

Представители партии «Голос» заявили, что прежде всего нужно было навести порядок в судейской системе и сформировать новый Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Глава фракции Сергей Рахманин считает, что таким образом Зеленский отвлекает всех от провала «Слуги народа» на местных выборах.

В то же время другой нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин заявил, что его заявление в отношении судей КСУ зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований и направили в Государственное бюро расследований. В рамках этого производства можно доказать сговор с целью захвата власти.

Партии «Батькивщина» и «Европейская солидарность» также раскритиковали законопроект президента. В частности, соглава фракции «ЕС» Ирина Геращенко заявила, что ее партия уже подготовила законопроект, который урегулирует вопросы уголовной ответственности за недостоверность в декларациях. Она сравнила уровень неконституционности законопроекта Зеленского с указом о пожизненном императорстве.

В то же время нардеп от «Батькивщины» Сергей Власенко заявил, что сам факт попытки притормозить работу конституционного органа, который не нравится президенту — это антиконституционно и является попыткой узурпировать власть.

Президент, к сожалению, очень часто действует неконституционным способом, нарушает Конституцию, и поэтому, конечно же, ему не нужен независимый орган конституционной юстиции. И это точно никак не связано ни с какими решениями КС и не может быть с ними связано, — заявил нардеп.



Как известно, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики планирует на следующей неделе рассмотреть инициированный президентом законопроект № 4288 о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда. Конкретная дата проведения заседания обсуждается.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Украины о решении КСУ по электронному декларированию, который он ночью внес в Верховную Раду, имеет признаки конституционного переворота.