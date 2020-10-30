Надо остановить всю эту ситуацию — Тупицкий обещает открыть КСУ для журналистов

https://racurs.ua/n145820-nado-ostanovit-vsu-etu-situaciu-tupickiy-obeschaet-otkryt-ksu-dlya-jurnalistov.html

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Глава Конституционного суда Александр Тупицкий нашел выход из критической ситуации, в которой оказалась Украина после скандального решения КСУ об антикоррупционной реформе и реакции со стороны Владимира Зеленского и общества.

По мнению главы КСУ, нужно открыть Конституционный суд для журналистов, чтобы они следили за принятием решений. Об этом Тупицкий заявил в ходе пресс-конференции 30 октября.

Надо остановить всю эту ситуацию… Открыть двери КСУ для журналистов… На постоянно… Создайте определенную группу юристов, журналистов. Мы выделим вам одно помещение, или пресс-центр, где будем вместе работать. Вы увидите жизнь КСУ. Мы покажем свою прозрачность… У вас будут пропуски и вы свободно сможете ходить по КСУ, свободно общаться с любым судьей… Я иду на риск. Может судьи не одобрят мой замысел. Негатив — будем исправлять, позитив — вы донесете людям, — заявил Тупицкий.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров. НАПК заявило, что судьи КСУ «приняли решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах». Ведь до этого НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации судьями КСУ. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о необходимости закрыть 110 уголовных производств из-за решения КСУ.

29 октября Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ.

30 октября президент внес в Верховную Раду закон о перезагрузке Конституционного суда. В пятницу под зданием КСУ в Киеве проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы. Участники митинга забросали суд дымовыми шашками и презервативами.