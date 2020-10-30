Офис Зеленского обвинил главу КСУ во лжи

Юлия Мендель. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n145822-ofis-zelenskogo-obvinil-glavu-ks-vo-lji.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, уже встречался с главой Конституционного суда Александром Тупицким, а все последующие решения были приняты по результатам этих переговоров.

В то же время сам Тупицкий во время своего брифинга заявил, что уже встречался с президентом, но не обсуждал с ним антикоррупционное законодательство. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По словам Мендель, Владимир Зеленский провел разговор с главой Конституционного суда после принятия резонансного решения по антикоррупционному законодательству. Все последующие решения, которые были инициированы президентом и поддержаны СНБО и Кабмином, были приняты с учетом этих переговоров, добавила пресс-секретарь президента.

Судья Тупицкий, в свою очередь, утверждает обратное — по его словам, встреча якобы должна была произойти, но отменилась. Он добавил, что не винит в случившемся президента, и сделал «укол» в сторону окружения Зеленского, заявив, что они повлияли на переговоры.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Украины о решении КСУ об электронном декларировании, который он ночью внес в Верховную Раду, имеет признаки конституционного переворота. Тупицкий сообщил, что КСУ сможет признать данный законопроект неконституционным.