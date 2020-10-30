Чи закриють школи у Києві, розповів Кличко

Школи. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n145813-chy-zakryut-shkoly-u-kyievi-rozpoviv-klychko.html

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Коронавірус у Києві швидко розповсюджується, а сама столиця віднесена до «помаранчевої» зони карантину. Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що переводити всі школи на дистанційне навчання місто не збирається навіть попри зростання кількості хворих.

Таке рішення було прийняте через те, що закриття шкіл ніяк не впливає на динаміку розповсюдженні інфекції. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час брифінгу з дому, де перебуває на самоізоляції через коронавірус.

За його словами, основне завдання для влади міста полягає у тому, щоб створити безпечні умови для навчального процесу. Він наголосив, що фахівці Всесвітньої організації з охорони здоров’я зазначають, що закриття шкіл не впливає на боротьбу з розповсюдженням вірусу.

У Франції, де відсьогодні знову запровадили суворий карантин, школи та садки не закривають. На відміну від того, як це було навесні, під час першої хвилі пандемії, — зазначив Віталій Кличко.



Кличко додав, що загалом до навчання після канікул у Києві повернулися учні 428 шкіл, а на карантин зачинені усього вісім шкіл. На дистанційному навчанні перебувають 436 класів у 133 школах столиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що повного локдауну та всеосяжного карантину не буде попри рекордну кількість нових хворих на коронавірус, яку фіксують по декілька разів на тиждень. За його словами, українська влада лише вимагатиме дотримуватися певних правил.