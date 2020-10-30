Закроют ли школы в Киеве, рассказал Кличко

Школа. Фото: Istock

https://racurs.ua/n145813-zakrout-li-shkoly-v-kieve-rasskazal-klichko.html

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Коронавирус в Киеве быстро распространяется, а сама столица отнесена в «оранжевую» зону карантина. Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается даже несмотря на рост количества больных.

Такое решение было принято из-за того, что закрытие школ никак не влияет на динамику распространении инфекции. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга из дома, где находится на самоизоляции из-за коронавируса.

По его словам, основная задача для власти города заключается в том, чтобы создать безопасные условия для учебного процесса. Он отметил, что специалисты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что закрытие школ не влияет на борьбу с распространением вируса.

Во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и сады не закрывают. В отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии, — отметил Виталий Кличко.



Кличко добавил, что в целом к ​​обучению после каникул в Киеве вернулись ученики 428 школ, а на карантин закрыты всего восемь школ. На дистанционном обучении находятся 436 классов в 133 школах столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что полного локдауна и всеобъемлющего карантина не будет, несмотря на рекордное количество новых больных коронавирусом, которое фиксируют по несколько раз в неделю. По его словам, украинская власть только потребует соблюдать определенные правила.