Млечный путь. Фото: National Science

https://racurs.ua/n145877-unikalnyy-snimok-galaktiki-sdelali-astronomy-razmery-vpechatlyaut-video.html

Ракурс

Снимок галактики в размере 50000×25000 пикселей сделали астрономы обсерватории Серро Тололо в Чили. Группа ученых завершила масштабную съемку центральной выпуклости Млечного Пути, которая позволила зафиксировать отпечатки более 250 млн звезд.

Снимок поможет по-новому взглянуть на историю создания галактики, в которой мы живем. Об этом сообщает National Science Foundation.

На основе данных, которые получили астрономы, удалось получить масштабируемое цветное композитное изображение, в тончайших деталях изображающее особенности нашей галактики.



Исследование проводилось с помощью камеры Dark Energy Matter Camera, установленной на четырехметровом телескопе. Наблюдение проводили сразу в нескольких диапазонах электромагнитного спектра: ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном.

Ученые провели химический анализ 70 тыс. из 250 млн «участниц» съемок — звезды были разбросаны по ночному небу, размеры которого примерно в тысячу раз превышают размеры полной Луны.





Было обнаружено, что звезды, расположенные вблизи галактического центра, имеют похожий состав — это может говорить о том, что они вспыхнули в одно и то же время.

Напомним, ранее мы сообщали, что Луна, естественный спутник Земли, долгое время считалась полностью безводной пустыней. Несколько лет назад было подтверждено наличие ледяных отложений на полюсах спутника, а теперь ученые установили, что вода на Луне существует и на освещенной стороне спутника. То есть, распределение воды на Луне не ограничивается только затененными областями.