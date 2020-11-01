Чумацький шлях. Фото: National Science

https://racurs.ua/ua/n145877-unikalnyy-znimok-galaktyky-zrobyly-astronomy-rozmiry-vrajaut-video.html

Ракурс

Знімок галактики у розмірі 50000×25000 пікселів зробили астрономи обсерваторії Серро Тололо у Чилі. Група науковців завершила масштабне знімання центральної опуклості Чумацького Шляху, яке дозволило зафіксувати відбитки понад 250 млн зірок.

Знімок допоможе по-новому поглянути на історію створення галактики, у якій ми живемо. Про це повідомляє National Science Foundation.

На основі даних, які отримали астрономи, вдалося отримати масштабоване кольорове композитне зображення, що у найтонших деталях зображає особливості нашої галактики.

Дослідження проводилося за допомогою камери Dark Energy Matter Camera, встановленої на чотириметровому телескопі. Спостереження проводили відразу у декількох діапазонах електромагнітного спектра: ультрафіолетовому, оптичному та інфрачервоному.

Науковці проаналізували хімічний аналіз 70 тис. з 250 млн «учасниць» зйомок — зірки були розкидані нічним небом, розміри якого приблизно у тисячу разів перевищують розміри повного Місяця.

Було виявлено, що зірки, розташовані поблизу галактичного центру, мають подібний склад — це може говорити про те, що вони спалахнули в один і той самий час.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місяць, природний супутник Землі, тривалий час вважався повністю безводною пустелею. Кілька років тому було підтверджено наявність крижаних відкладень на полюсах супутника, а тепер учені встановили, що вода на Місяці існує і на освітленому боці супутника. Тобто, розподілення води на Місяці не обмежується лише затіненими областями.