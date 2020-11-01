Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус у регіонах

https://racurs.ua/ua/n145876-koronavirus-pidhopyly-mayje-8-tys-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 31 жовтня, вірус виявили у 7 тис. 959 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 395 тис. 440 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 513 людей, а в цілому вже одужали 161 тис. 441 особа. Зараз хворіють 226 тис. 693 пацієнти. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 110 осіб. Загальна кількість жертв становить 7 тис. 306 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 469 тис. 871.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Харківській області (883 хворих), Житомирській області (708 інфікованих) та м. Києві (689 нових випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 31 жовтня фіксувалася у Кіровоградській та Луганській областях — 96 та 78 випадків відповідно.

Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

Вінницька обл. — 10 тис. 575 (+233);

Волинська обл. — 13 тис. 784 (+230);

Дніпропетровська обл. — 15 тис. 266 (+195);

Донецька обл. — 10 тис. 937 (+545);

Житомирська обл. — 14 тис. 965 (+708);

Закарпатська обл. — 14 тис. 695 (+225);

Запорізька обл. — 10 тис. 112 (+203);

Івано-Франківська обл. — 20 тис. 793 (+401);

Кіровоградська обл. — 2 тис. 610 (+96);

м. Київ — 38 тис. 238 (+689);

Київська обл. — 16 тис. 816 (+352);

Львівська обл. — 30 тис. 236 (+408);

Луганська обл. — 3 тис. 714 (+78);

Миколаївська обл. — 8 тис. 144 (+362);

Одеська обл. — 24 тис. 994 (+371);

Полтавська обл. — 9 тис. 739 (+176);

Рівненська обл. — 19 тис. 373 (+215);

Сумська обл. — 11 тис. 924 (+174);

Тернопільська обл. — 20 тис. 808 (+139);

Харківська обл. — 37 тис. 180 (+883);

Херсонська обл. — 4 тис. 153 (+193);

Хмельницька обл. — 16 тис. 148 (+424);

Чернівецька обл. — 22 тис. 67 (+409);

Черкаська обл. — 9 тис. 305 (+148);

Чернігівська обл. — 8 тис. 865 (+102).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, накопичує генетичні мутації, одна з яких, можливо, зробила його більш заразним.

Ця мутація, котра називається D614G, розташована в білку-«шипі», який коронавірус використовує, щоб проникати до людських клітин.