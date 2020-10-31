У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу у світі триває. Активно поширюючись по всьому світу, вірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, накопичує генетичні мутації, одна з яких, можливо, зробила його більш заразним.

Такого висновку дійшли учені з Техаського університету (США), проаналізувавши геноми коронавірусів у понад 5 тис. пацієнтів у столиці штату Техас місті Х’юстоні, повідомляє видання EurekAlert.

Ця мутація, котра називається D614G, розташована в білку-«шипі», який коронавірус використовує, щоб проникати до людських клітин.

Зазначається, що під час першої хвилі епідемії коронавірусу цю мутацію виявляли у 71% пацієнтів, а вже під час другої хвилі цей показник зріс до 99,9%. Аналогічна ситуація спостерігається у низці інших регіонів світу.

Можливо, це свідчить про те, що віруси з цією мутацією є більш заразними, зазначають учені. З іншого боку, ця ситуація може мати інше пояснення, яке називається «ефект засновника».

За цього сценарію мутація D614G могла бути більш поширеною у перших вірусах, що потрапили в Європу та Північну Америку, що давало їм фору перед іншими штамами.

Також учені виявили низку інших мутацій, хоча більшість з них, схоже, не має значного впливу на те, наскільки важкою є хвороба.

Так, одна з цих мутацій допомагає білку-«шипу» уникати блокуючого антитіла, яке виробляє людський організм. Однак ця мутація зустрічається рідко, і, схоже, не робить хворобу більш тяжкою для інфікованих пацієнтів.

Дослідники зазначають, що наразі ще не виявляли вірусів, які навчилися ухилятися від базованих на антитілах препаратів та вакцин першого покоління.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили новий симптом коронавірусу.