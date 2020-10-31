В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Активно распространяясь по всему миру, вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, накапливает генетические мутации, одна из которых, возможно, сделала его более заразным.

К такому выводу пришли ученые из Техасского университета (США), проанализировав геномы коронавирусов более чем 5 тыс. пациентов в столице штата Техас городе Хьюстоне, сообщает издание EurekAlert.

Эта мутация, которая называется D614G, расположена в белке-«шипе», используемом коронавирусом для проникновения в человеческие клетки.

Отмечается, что во время первой волны эпидемии коронавируса эту мутацию обнаруживали у 71% пациентов, а уже во время второй волны этот показатель вырос до 99,9%. Аналогичная ситуация наблюдается в ряде других регионов мира.

Возможно, это свидетельствует о том, что вирусы с этой мутацией являются более заразными, отмечают ученые. С другой стороны, эта ситуация может иметь другое объяснение, которое называется «эффект основателя».

По этому сценарию мутация D614G могла быть более распространенной в первых вирусах, попавшие в Европу и Северную Америку, что давало им фору перед другими штаммами.

Также ученые обнаружили ряд других мутаций, хотя большинство из них, похоже, не оказывают значительного влияния на то, насколько тяжелой является болезнь.

Так, одна из этих мутаций помогает белку-«шипу» избегать блокирующее антитело, которое производит человеческий организм. Однако эта мутация встречается редко, и, похоже, не делает болезнь более тяжелой для инфицированных пациентов.

Исследователи отмечают, что пока не обнаруживали вирусов, которые научились уклоняться от основанных на антителах препаратов и вакцин первого поколения.

Напомним, ученые недавно обнаружили новый симптом коронавируса.