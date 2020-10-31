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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

Коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)

31 окт 2020, 09:39
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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться.

За прошедшие сутки, 30 сентября, зафиксированы еще 8 тыс. 752 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Таким образом, эпидемия коронавируса побила установленный за сутки до этого, 29 октября, печальный рекорд — тогда были выявлены 8 тыс. 312 больных.

Умерли за минувшие сутки 155 больных, выздоровели — 3 тыс. 902. В настоящее время в Украине на COVID-19 болеют более 221 тыс. человек, за минувшие сутки этот показатель вырос на почти 4,7 тыс. больных. У еще более 462 тыс. человек есть подозрение на коронавирус.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в таких регионах:

  • Киеве — 781;
  • Донецкой области — 749;
  • Харьковской области — 622;
  • Львовской области — 514;
  • Одесской области — 507.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:

  • обнаружен 387 тыс. 481 случай COVID-19;
  • умерли 7 тыс. 196 больных;
  • выздоровели 3 тыс. 902 пациента.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Напомним, за минувшие сутки эпидемия коронавируса установила новый печальный рекорд в мире — зафиксировали более 500 тыс. новых случаев COVID-19.

Источник: Ракурс


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