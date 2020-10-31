В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n145851-koronavirus-v-ukraine-ustanovil-novyy-pechalnyy-rekord-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться.

За прошедшие сутки, 30 сентября, зафиксированы еще 8 тыс. 752 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Таким образом, эпидемия коронавируса побила установленный за сутки до этого, 29 октября, печальный рекорд — тогда были выявлены 8 тыс. 312 больных.

Умерли за минувшие сутки 155 больных, выздоровели — 3 тыс. 902. В настоящее время в Украине на COVID-19 болеют более 221 тыс. человек, за минувшие сутки этот показатель вырос на почти 4,7 тыс. больных. У еще более 462 тыс. человек есть подозрение на коронавирус.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в таких регионах:

Киеве — 781;

Донецкой области — 749;

Харьковской области — 622;

Львовской области — 514;

Одесской области — 507.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:

обнаружен 387 тыс. 481 случай COVID-19;

умерли 7 тыс. 196 больных;

выздоровели 3 тыс. 902 пациента.

Напомним, за минувшие сутки эпидемия коронавируса установила новый печальный рекорд в мире — зафиксировали более 500 тыс. новых случаев COVID-19.