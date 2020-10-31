В МИДе назвали условие начала диалога с белорусскими оппозиционерамиhttps://racurs.ua/n145850-v-mide-nazvali-uslovie-nachala-dialoga-s-belorusskimi-oppozicionerami.htmlРакурс
Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже почти три месяца.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в эфире телеканала ICTV назвал условия начала диалога с лидерами белорусской оппозиции.
Министр заверил, что Украина готова вести с ними диалог.
Но как министр иностранных дел я должен, прежде чем вступить в этот диалог, четко убедиться: какой будет позиция этих людей по отношению к Украине, относительно российской агрессии, относительно незаконной оккупации Крыма в случае, если они придут к власти, в частности при нашем содействии, — подчеркнул он.
В то же время он заверил, что Украина ни в коем случае не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, однако хочет четко понимать, «какую политику будут исповедовать лидеры оппозиции, если они станут властью».
После этого я буду готов встречаться. Потому что, пока то, что они артикулируют, оно очень такое, знаете, ни о чем, — подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что Украина уже ведет диалог с белорусским народом — обменивается словами поддержки и принимает решения в поддержку белорусского народа.
Это тоже диалог, — подчеркнул министр.
В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых официально был провозглашен многолетний президент этой страны Александр Лукашенко. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными, а настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.
Напомним, Беларусь недавно закрыла границу с четырьмя соседними странами, среди которых и Украина.