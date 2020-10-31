Протесты в Беларуси продолжаются уже более двух месяцев, фото: «Фотографы против»

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Ракурс

Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже почти три месяца.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в эфире телеканала ICTV назвал условия начала диалога с лидерами белорусской оппозиции.

Министр заверил, что Украина готова вести с ними диалог.

Но как министр иностранных дел я должен, прежде чем вступить в этот диалог, четко убедиться: какой будет позиция этих людей по отношению к Украине, относительно российской агрессии, относительно незаконной оккупации Крыма в случае, если они придут к власти, в частности при нашем содействии, — подчеркнул он.

В то же время он заверил, что Украина ни в коем случае не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, однако хочет четко понимать, «какую политику будут исповедовать лидеры оппозиции, если они станут властью».

После этого я буду готов встречаться. Потому что, пока то, что они артикулируют, оно очень такое, знаете, ни о чем, — подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина уже ведет диалог с белорусским народом — обменивается словами поддержки и принимает решения в поддержку белорусского народа.

Это тоже диалог, — подчеркнул министр.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых официально был провозглашен многолетний президент этой страны Александр Лукашенко. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными, а настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, Беларусь недавно закрыла границу с четырьмя соседними странами, среди которых и Украина.