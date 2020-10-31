Протести в Білорусі тривають вже понад два місяці, фото: «Фотографы против»

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже майже три місяці.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, в ефірі телеканалу ICTV назвав умови початку діалогу з лідерами білоруської опозиції.

Міністр запевнив, що Україна готова вести з ними діалог.

Але як міністр закордонних справ я маю, перш ніж вступити в цей діалог, чітко переконатися: якою буде позиція цих людей стосовно України, стосовно російської агресії, стосовно незаконної окупації Криму в разі, якщо вони прийдуть до влади, зокрема за нашого сприяння, — наголосив він.

Водночас він запевнив, що Україна в жодному разі не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі, проте хоче чітко розуміти, «яку політику сповідуватимуть лідери опозиції, якщо вони стануть владою».

Після цього я буду готовий зустрічатися. Тому що, поки що те, що вони артикулюють, воно, дуже таке, знаєте, ні про що, — наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що Україна вже веде діалог з білоруським народом — обмінюється словами підтримки та ухвалює рішення на підтримку білоруського народу.

Це теж діалог, — наголосив міністр.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори, переможцем яких офіційно було проголошено багаторічного президента цієї країни Олександра Лукашенка. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими, а справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, Білорусь нещодавно закрила кордон із низкою сусідніх країн, серед яких і Україна.