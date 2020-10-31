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Ракурс
У світі триває епідемія коронавірусу

Рекордні 500 тис. випадків коронавірусу виявили у світі за добу (ІНФОГРАФІКА)

31 жов 2020, 08:13
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Епідемія коронавірусу у світі набирає обертів.

За минулу добу, 30 жовтня, у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Епідемія коронавірусу у світі, інфографіка: ВООЗ

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Європі — понад 258 тис., другу сходинку в цьому сумному рейтингу посідає американський регіон, де впродовж 30 жовтня зафіксували понад 152 тис. випадків COVID-19.

Епідемія коронавірусу у світі, інфографіка: ВООЗ

Епідемія коронавірусу у Європі, інфографіка: ВООЗ

Епідемія коронавірусу в Америці, інфографіка: ВООЗ

Найбільше нових випадків захворювання за добу зафіксовано в таких країнах світу:


  • США — понад 80,3 тис.;
  • Індії — майже 48,6 тис.;
  • Франції — понад 47,6 тис.;
  • Бразилії — понад 28,6 тис.;
  • Італії — понад 26,8 тис.

Коронавірус за 30 жовтня забрав життя понад 7 тис. хворих у світі. Найбільше летальних випадків за добу зафіксовано у:

  • США — 1 тис. 59;
  • Індії — 563;
  • Бразилії — 510;
  • Мексиці — 495;
  • Ірані — 399;
  • Росії — 355.

Нагадаємо, учені нещодавно зафіксували новий симптом COVID-19.

Джерело: Ракурс


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