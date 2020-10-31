У світі триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу у світі набирає обертів.

За минулу добу, 30 жовтня, у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Європі — понад 258 тис., другу сходинку в цьому сумному рейтингу посідає американський регіон, де впродовж 30 жовтня зафіксували понад 152 тис. випадків COVID-19.

Найбільше нових випадків захворювання за добу зафіксовано в таких країнах світу:

США — понад 80,3 тис.;

Індії — майже 48,6 тис.;

Франції — понад 47,6 тис.;

Бразилії — понад 28,6 тис.;

Італії — понад 26,8 тис.

Коронавірус за 30 жовтня забрав життя понад 7 тис. хворих у світі. Найбільше летальних випадків за добу зафіксовано у:

США — 1 тис. 59;

Індії — 563;

Бразилії — 510;

Мексиці — 495;

Ірані — 399;

Росії — 355.

Нагадаємо, учені нещодавно зафіксували новий симптом COVID-19.