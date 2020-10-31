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У світі триває епідемія коронавірусу
Рекордні 500 тис. випадків коронавірусу виявили у світі за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145849-rekordni-500-tys-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-u-sviti-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу у світі набирає обертів.
За минулу добу, 30 жовтня, у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Європі — понад 258 тис., другу сходинку в цьому сумному рейтингу посідає американський регіон, де впродовж 30 жовтня зафіксували понад 152 тис. випадків COVID-19.
Найбільше нових випадків захворювання за добу зафіксовано в таких країнах світу:
- США — понад 80,3 тис.;
- Індії — майже 48,6 тис.;
- Франції — понад 47,6 тис.;
- Бразилії — понад 28,6 тис.;
- Італії — понад 26,8 тис.
Коронавірус за 30 жовтня забрав життя понад 7 тис. хворих у світі. Найбільше летальних випадків за добу зафіксовано у:
- США — 1 тис. 59;
- Індії — 563;
- Бразилії — 510;
- Мексиці — 495;
- Ірані — 399;
- Росії — 355.
Нагадаємо, учені нещодавно зафіксували новий симптом COVID-19.
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