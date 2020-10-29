Коронавірусна інфекція або грип. Фото: Pixabay

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На сьогодні коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 інфіковано трохи більш як 5% земної кулі, до 20% можуть заразитися грипом. Згідно з дослідженнями, мікст-інфекція (одночасне зараження вірусом грипу і коронавірусом COVID-19) зустрічається доволі рідко, але такі випадки все ж реєструються. На думку експертів, є надія, що цей сезон грипу в Україні не буде настільки важким, як у 2009‒2010 роках (тоді грип забрав життя 1100 українців), або у 2015‒2016 (став причиною смерті 370 осіб).

Попри те, що сезон грипу в Південній півкулі показав надзвичайну легкість і м'якість повсюдно, включно з гарячими точками по коронавірусній інфекції COVID-19 (наприклад, у Бразилії), розслаблятися не варто. Причини «непомітного сезону грипу» досі не з'ясовані. Свою лепту, звичайно ж, внесли і протиепідемічні заходи. Проте однією з причин може бути колапс системи охорони здоров'я: хворі з грипом просто не зверталися по медичну допомогу і не потрапили в офіційну статистику.

Новий виклик для медичної системи

Грип зазвичай більш помітний у Північній півкулі, ніж у Південній, з огляду на низку причин (велика щільність населення, більше переміщень). Скільки б не вивчали це захворювання, воно досі залишається практично неконтрольованим і малокерованим, а також найпоширенішою інфекційною хворобою на землі. Який сезон грипу на нас чекає — впевнено сказати не може ніхто.

Грип під час пандемії коронавірусної інфекції — ще один виклик для медичної системи. Існує думка, що COVID-19 — грипоподібне захворювання. Це обивательське розуміння, кажуть експерти: коронавірус є набагато небезпечнішим.

«З грипом немає нічого спільного. Немає жодної точки перетину, крім того, що ці збудники вражають дихальні шляхи. Починаючи від самого збудника, закінчуючи патогенезом, проблемами лікування, наслідками і навантаженням на системи охорони здоров'я. Я неодноразово казала: нам немає жодної різниці, що 80% хворіють легко. В такому глобальному захворюванні 25‒30%, які хворіють клінічно значущими формами, за короткий проміжок часу здатні викликати колапс всіх систем охорони здоров'я в усьому світі. Це ми сьогодні і спостерігаємо», — пояснює Ольга Голубовська, провідна інфекціоністка України, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця.

Коронавірусна інфекція і грип — основні відмінності

Основні відмінності коронавірусної інфекції і грипу такі:

різні клінічні симптоми;

COVID-19 значно триваліший, має кілька стадій, іноді — непередбачуваних, прогноз у важких хворих ускладнений;

медикаментозна терапія практично не перетинається, іноді діаметрально протилежна: наприклад, при коронавірусній інфекції призначається імуносупресивна терапія (пригнічує імунну відповідь);

помилкове лікування грипу як коронавірусної інфекції COVID-19 є не лише потенційно небезпечним для хворого, а й марнотратством;

питання ізоляції (хворих з грипом не ізолювали) — в разі помилкового діагнозу може прискорити поширення коронавірусної інфекції.

Грип — характерні симптоми

Легкі форми грипу важко відрізнити від інших респіраторних вірусних інфекцій. А ось середньотяжкі і тяжкі форми мають характерні риси, відмінні від інших ГРВІ:

грип починається гостро, серед повного здоров'я температура тіла раптом швидко підвищується до високих цифр; ступінь підвищення температури найчастіше корелює з тяжкістю перебігу захворювання;

виражена інтоксикація (ломота в тілі, різка слабкість, серцебиття);

печіння в ротоглотці (цей симптом може проявитися тільки під час покашлювання), біль або садніння за грудиною. Останній симптом не є поширеним при коронавірусній інфекції, однак також може спостерігатися у пацієнтів з проблемами бронхолегеневої системи;

практично відсутні нежить або кашель у перші дні хвороби, вони можуть приєднатися на другий і навіть третій день;

різні прояви геморагічного синдрому (носові кровотечі, крововилив у склери, при коронавірусній інфекції бувають рідко);

зернистість слизової оболонки м'якого піднебіння і язичка (симптом Морозкіна).

Хто піддається найбільшому ризику тяжкого перебігу грипу?

При інфікуванні грипом А(H3N2) найчастіше страждають діти до двох років і особи, старші за 65 років із супутніми серцево-судинними захворюваннями (з-поміж них спостерігаються найвищі показники смертності).

Під час пандемії 2009‒2010 років пік смертності припадав на вікову групу 25‒49 років. Для грипу А(H1N1)pdm09 групами ризику також є особи з надмірною масою тіла, цукровим діабетом, бронхіальною астмою, вагітні.

Діагноз грип

Діагноз грип в Україні насамперед клінічний, кажуть експерти. У світі для діагностики грипу використовують молекулярні методи дослідження (швидкі молекулярні тести, ампліфікація нуклеїнових кислот), ПЛР зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР), експрес-тести для діагностики грипу... Найчутливіший метод — ПЛР. Однак у разі масової недоступності (як в Україні) на допомогу приходять експрес-тести, що визначають антигени вірусу грипу методом імунохроматографічного аналізу. Варто пам'ятати, що такі тести є допоміжними і не ставлять крапку в постановці діагнозу. На результат може вплинути правильність забору матеріалу, а також те, що пік активності виділення вірусу припадає на 48‒72 години від початку хвороби (тому рекомендовано проводити тестування саме в цей період).

За інструментальними методами діагностики (рентген і КТ) відрізнити грип від коронавірусної інфекції практично неможливо. Ці два стани схожі. Тому складності диференційної діагностики будуть.

Які препарати застосовують для лікування грипу?

Найефективнішими є препарати прямої дії на вірус грипу. Сьогодні у світі доступні інгібітори вірусної нейрамінідази (озельтамівір, занамівір, перамівір), а також інгібітор кепзалежної ендонуклеази (балоксавіру марбоксил).

Головна особливість застосування цих лікарських засобів — вони є найефективнішими в перші 48 годин від початку захворювання, а краще — в першу добу. І тут криється основна проблема: переважна більшість хворих звертаються (іноді і направляються на стаціонарне лікування) пізніше цього строку. Тому дуже важливо, щоб препарати були в широкому доступі не лише у стаціонарах, а й в аптечній мережі для застосування їх в амбулаторній практиці. Це знизило б кількість не тільки важких форм хвороби, а й госпіталізацій.

Імуномодулятори не є ефективними для лікування грипу. Протигрипозні препарати, наприклад, адамантан (ремантадин), через проблеми резистентності наразі не застосовують. На жаль, вони досі нерідко призначаються, через що пацієнти втрачають дорогоцінний час. Показовий випадок трапився минулого року. 49-річна жінка захворіла у грудні 2019-го, вдома приймала лише ремантадин і жарознижувальні. У стаціонар потрапила на четверту добу із сатурацією (насиченням кисню в крові) 70. На жаль, час було втрачено і врятувати її не вдалося.

Про що треба пам'ятати в цьому сезоні лікарям і пацієнтам

Мікст-інфекція грипом і коронавірусом можлива, але не буде поширена. З противірусних препаратів доступні кілька груп. Їх не обов'язково призначати широко, але групи ризику застосовувати повинні. До ремантадину циркулюючі штами грипу резистентні. Вакцинуватися проти грипу можна і треба. Однак вакцинальний статус не повинен тяжіти над діагнозом грип (протигрипозна вакцина знижує ризики тяжкого перебігу, але не захищає на 100% від інфікування). Вакцинуватися потрібно не тільки здоровим, а й тим, хто переніс коронавірусну інфекцію. Після перенесеної ковід-інфекції, особливо із залишковим ураженням легень, має пройти кілька тижнів після виписки зі стаціонару.

Дискусія щодо користі масок досі триває. Останнє дослідження, опубліковане японцями і проведене з живим коронавірусом, показує, що звичайна хірургічна маска знижує ймовірність зараження на 80%. Головне — максимальне дистанціювання. Без особливої потреби не варто ходити в місця скупчення великої кількості людей, наприклад, у торговельні центри. Це стосується не лише груп ризику, а й молодих людей, які можуть принести хворобу і біду до себе додому.

При написанні статті використані матеріали онлайн-конференції «Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики інфекційних та паразитарних хвороб в Україні», яка відбулася 28 жовтня.