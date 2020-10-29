Коронавирусная инфекция или грипп. Фото: Pixabay

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На сегодня коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 инфицировано немногим более 5% земного шара, до 20% могут заразиться гриппом. Согласно исследованиям, микст-инфекция (одновременное заражение вирусом гриппа и коронавирусом COVID-19) встречается довольно редко, но такие случаи все же регистрируются. По мнению экспертов, есть надежда, что грядущий сезон гриппа в Украине не будет столь тяжелым, как в 2009‒2010 годах (тогда грипп унес жизни 1100 украинцев), или в 2015‒2016 (стал причиной смерти 370 человек).

Несмотря на то, что сезон гриппа в Южном полушарии показал необычайную легкость и мягкость повсеместно, включая горячие точки по коронавирусной инфекции COVID-19 (например, в Бразилии), расслабляться не стоит. Причины «незаметного сезона гриппа» до сих пор не выяснены. Свою лепту, конечно же, внесли и противоэпидемические мероприятия. Тем не менее, одной из причин может быть коллапс системы здравоохранения: больные с гриппом попросту не обращались за медицинской помощью и не попали в официальную статистику.

Новый вызов для медицинской системы

Грипп обычно более заметен в Северном полушарии, чем в Южном, в силу ряда причин (большая плотность населения, больше перемещений). Сколько бы ни изучали это заболевание, оно до сих пор остается практически неконтролируемым и малоуправляемым, а также наиболее распространенной инфекционной болезнью на земле. Какой сезон гриппа нас ждет — уверенно сказать не может никто.

Грипп во время пандемии коронавирусной инфекции — еще один вызов для медицинской системы. Бытует мнение, что COVID-19 — гриппоподобное заболевание. Это обывательское понимание, говорят эксперты: коронавирус намного опаснее.

«С гриппом нет ничего общего. Нет ни одной точки пересечения, кроме того, что эти возбудители поражают дыхательные пути. Начиная от самого возбудителя, заканчивая патогенезом, проблемами лечения, последствиями и нагрузкой на системы здравоохранения. Я неоднократно говорила: нам нет никакой разницы, что 80% болеют легко. В таком глобальном заболевании 25‒30%, болеющих клинически значимыми формами, за короткий промежуток времени способны вызвать коллапс всех систем здравоохранения во всем мире. Это мы сегодня и наблюдаем», — объясняет Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца.

Коронавирусная инфекция и грипп — основные отличия

Основные отличия коронавирусной инфекции и гриппа следующие:

разные клинические симптомы;

COVID-19 значительно длительнее, имеет несколько стадий, иногда — непредсказуемых, прогноз у тяжелых больных затруднен;

медикаментозная терапия практически не пересекается, иногда диаметрально противоположна: например, при коронавирусной инфекции назначается иммуносупрессивная терапия (подавляющая иммунный ответ);

ошибочное лечение гриппа как коронавирусной инфекции COVID-19 не только потенциально опасно для больного, но и расточительно;

вопрос изоляции (больных с гриппом не изолировали) — в случае ошибочного диагноза может ускорить распространение коронавирусной инфекции.

Грипп — характерные симптомы

Легкие формы гриппа трудно отличить от других респираторных вирусных инфекций. А вот среднетяжелые и тяжелые формы имеют характерные черты, отличные от других ОРВИ:

грипп начинается остро, среди полного здоровья температура тела вдруг быстро повышается до высоких цифр; степень повышения температуры чаще всего коррелирует с тяжестью течения заболевания;

выраженная интоксикация (ломота в теле, резкая слабость, сердцебиение);

жжение в ротоглотке (этот симптом может проявиться только во время покашливания), боль или саднение за грудиной. Последний симптом не является распространенным при коронавирусной инфекции, однако также может наблюдаться у пациентов с проблемами бронхолегочной системы;

практически отсутствуют насморк или кашель в первые дни болезни, они могут присоединиться на второй и даже третий день;

различные проявления геморрагического синдрома (носовые кровотечения, кровоизлияние в склеры, при коронавирусной инфекции бывают редко);

зернистость слизистой оболочки мягкого неба и язычка (симптом Морозкина).

Кто подвергается наибольшему риску тяжелого течения гриппа?

При инфицировании гриппом А(H3N2) чаще всего страдают дети до двух лет и лица старше 65 лет с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями (среди них наблюдаются наивысшие показатели смертности).

Во время пандемии 2009‒2010 годов пик смертности приходился на возрастную группу 25‒49 лет. Для гриппа А(H1N1)pdm09 группами риска также являются лица с избыточной массой тела, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, беременные.

Диагноз грипп

Диагноз грипп в Украине прежде всего клинический, говорят эксперты. В мире для диагностики гриппа используют молекулярные методы исследования (быстрые молекулярные тесты, амплификация нуклеиновых кислот), ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), экспресс-тесты для диагностики гриппа... Наиболее чувствительный метод — ПЦР. Однако в случае массовой недоступности (как в Украине) на помощь приходят экспресс-тесты, определяющие антигены вируса гриппа методом иммунохроматографического анализа. Нужно помнить, что такие тесты являются вспомогательными и не ставят точку в постановке диагноза. На результат может повлиять правильность забора материала, а также то, что пик активности выделения вируса приходится на 48‒72 часа от начала болезни (поэтому рекомендовано проводить тестирование именно в этот период).

По инструментальным методам диагностики (рентген и КТ) отличить грипп от коронавирусной инфекции практически невозможно. Эти два состояния схожи. Поэтому сложности дифференциальной диагностики будут.

Какие препараты применяют для лечения гриппа?

Наиболее эффективны препараты прямого действия на вирус гриппа. Сегодня в мире доступны ингибиторы вирусной нейраминидазы (озельтамивир, занамивир, перамивир), а также ингибитор кэпзависимой эндонуклеазы (балоксавир марбоксил).

Главная особенность применения этих лекарственных средств — они наиболее эффективны в первые 48 часов от начала заболевания, а лучше — в первые сутки. И здесь кроется основная проблема: подавляющее большинство больных обращаются (иногда и направляются на стационарное лечение) позднее этого срока. Поэтому очень важно, чтобы препараты были в широком доступе не только в стационарах, но и в аптечной сети для применения их в амбулаторной практике. Это снизило бы количество не только тяжелых форм болезни, но и госпитализаций.

Иммуномодуляторы не эффективны для лечения гриппа. Противогриппозные препараты, например, адамантаны (ремантадин), из-за проблем резистентности в настоящее время не применяют. К сожалению, они до сих пор нередко назначаются, из-за чего пациенты упускают драгоценное время. Показательный случай был в прошлом году. 49-летняя женщина заболела в декабре 2019-го, дома принимала лишь ремантадин и жаропонижающие. В стационар попала на четвертые сутки с сатурацией (насыщением кислорода в крови) 70. К сожалению, время было упущено и спасти ее не удалось.

О чем необходимо помнить в этом сезоне врачам и пациентам

Микст-инфекция гриппом и коронавирусом возможна, но не будет распространена. Из противовирусных препаратов доступны несколько групп. Их не обязательно назначать широко, но группы риска применять должны. К ремантадину циркулирующие штаммы гриппа резистентны. Вакцинироваться от гриппа можно и нужно. Однако вакцинальный статус не должен довлеть над диагнозом грипп (противогриппозная вакцина снижает риски тяжелого течения, но не защищает на 100% от инфицирования). Вакцинироваться нужно не только здоровым, но и тем, кто перенес коронавирусную инфекцию. После перенесенной ковид-инфекции, особенно с остаточным поражением легких, должно пройти несколько недель после выписки из стационара.

Дискуссия насчет пользы масок все еще продолжается. Последнее исследование, опубликованное японцами и проведенное с живым коронавирусом, показывает, что обычная хирургическая маска снижает вероятность заражения на 80%. Главное — максимальное дистанцирование. Без особой надобности не стоит ходить в места скопления большого количества людей, например, в торговые центры. Это касается не только групп риска, но и молодых людей, которые могут принести болезнь и беду в свой дом.

При написании статьи использованы материалы онлайн-конференции «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики инфекционных и паразитарных болезней в Украине», которая состоялась 28 октября.