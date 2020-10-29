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Коронавирусная инфекция или грипп. Фото: Pixabay

Коронавирусная инфекция или грипп: что нужно знать в этом сезоне — советы инфекциониста

Оксана ШКЛЯРСКАЯ29 окт 2020, 13:16
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На сегодня коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 инфицировано немногим более 5% земного шара, до 20% могут заразиться гриппом. Согласно исследованиям, микст-инфекция (одновременное заражение вирусом гриппа и коронавирусом COVID-19) встречается довольно редко, но такие случаи все же регистрируются. По мнению экспертов, есть надежда, что грядущий сезон гриппа в Украине не будет столь тяжелым, как в 2009‒2010 годах (тогда грипп унес жизни 1100 украинцев), или в 2015‒2016 (стал причиной смерти 370 человек).

Несмотря на то, что сезон гриппа в Южном полушарии показал необычайную легкость и мягкость повсеместно, включая горячие точки по коронавирусной инфекции COVID-19 (например, в Бразилии), расслабляться не стоит. Причины «незаметного сезона гриппа» до сих пор не выяснены. Свою лепту, конечно же, внесли и противоэпидемические мероприятия. Тем не менее, одной из причин может быть коллапс системы здравоохранения: больные с гриппом попросту не обращались за медицинской помощью и не попали в официальную статистику.

Новый вызов для медицинской системы

Грипп обычно более заметен в Северном полушарии, чем в Южном, в силу ряда причин (большая плотность населения, больше перемещений). Сколько бы ни изучали это заболевание, оно до сих пор остается практически неконтролируемым и малоуправляемым, а также наиболее распространенной инфекционной болезнью на земле. Какой сезон гриппа нас ждет — уверенно сказать не может никто.

Грипп во время пандемии коронавирусной инфекции — еще один вызов для медицинской системы. Бытует мнение, что COVID-19 — гриппоподобное заболевание. Это обывательское понимание, говорят эксперты: коронавирус намного опаснее.

«С гриппом нет ничего общего. Нет ни одной точки пересечения, кроме того, что эти возбудители поражают дыхательные пути. Начиная от самого возбудителя, заканчивая патогенезом, проблемами лечения, последствиями и нагрузкой на системы здравоохранения. Я неоднократно говорила: нам нет никакой разницы, что 80% болеют легко. В таком глобальном заболевании 25‒30%, болеющих клинически значимыми формами, за короткий промежуток времени способны вызвать коллапс всех систем здравоохранения во всем мире. Это мы сегодня и наблюдаем», — объясняет Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца.

Коронавирусная инфекция и грипп — основные отличия

Основные отличия коронавирусной инфекции и гриппа следующие:

  • разные клинические симптомы;

  • COVID-19 значительно длительнее, имеет несколько стадий, иногда — непредсказуемых, прогноз у тяжелых больных затруднен;

  • медикаментозная терапия практически не пересекается, иногда диаметрально противоположна: например, при коронавирусной инфекции назначается иммуносупрессивная терапия (подавляющая иммунный ответ);

  • ошибочное лечение гриппа как коронавирусной инфекции COVID-19 не только потенциально опасно для больного, но и расточительно;

  • вопрос изоляции (больных с гриппом не изолировали) — в случае ошибочного диагноза может ускорить распространение коронавирусной инфекции.

Коронавирусная инфекция или грипп. Фото: Pixabay

Грипп — характерные симптомы

Легкие формы гриппа трудно отличить от других респираторных вирусных инфекций. А вот среднетяжелые и тяжелые формы имеют характерные черты, отличные от других ОРВИ:

  • грипп начинается остро, среди полного здоровья температура тела вдруг быстро повышается до высоких цифр; степень повышения температуры чаще всего коррелирует с тяжестью течения заболевания;

  • выраженная интоксикация (ломота в теле, резкая слабость, сердцебиение);

  • жжение в ротоглотке (этот симптом может проявиться только во время покашливания), боль или саднение за грудиной. Последний симптом не является распространенным при коронавирусной инфекции, однако также может наблюдаться у пациентов с проблемами бронхолегочной системы;

  • практически отсутствуют насморк или кашель в первые дни болезни, они могут присоединиться на второй и даже третий день;

  • различные проявления геморрагического синдрома (носовые кровотечения, кровоизлияние в склеры, при коронавирусной инфекции бывают редко);

  • зернистость слизистой оболочки мягкого неба и язычка (симптом Морозкина).

Кто подвергается наибольшему риску тяжелого течения гриппа?

При инфицировании гриппом А(H3N2) чаще всего страдают дети до двух лет и лица старше 65 лет с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями (среди них наблюдаются наивысшие показатели смертности).

Во время пандемии 2009‒2010 годов пик смертности приходился на возрастную группу 25‒49 лет. Для гриппа А(H1N1)pdm09 группами риска также являются лица с избыточной массой тела, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, беременные.

Диагноз грипп

Диагноз грипп в Украине прежде всего клинический, говорят эксперты. В мире для диагностики гриппа используют молекулярные методы исследования (быстрые молекулярные тесты, амплификация нуклеиновых кислот), ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), экспресс-тесты для диагностики гриппа... Наиболее чувствительный метод — ПЦР. Однако в случае массовой недоступности (как в Украине) на помощь приходят экспресс-тесты, определяющие антигены вируса гриппа методом иммунохроматографического анализа. Нужно помнить, что такие тесты являются вспомогательными и не ставят точку в постановке диагноза. На результат может повлиять правильность забора материала, а также то, что пик активности выделения вируса приходится на 48‒72 часа от начала болезни (поэтому рекомендовано проводить тестирование именно в этот период).

По инструментальным методам диагностики (рентген и КТ) отличить грипп от коронавирусной инфекции практически невозможно. Эти два состояния схожи. Поэтому сложности дифференциальной диагностики будут.

Коронавирусная инфекция или грипп. Фото: Pixabay

Какие препараты применяют для лечения гриппа?

Наиболее эффективны препараты прямого действия на вирус гриппа. Сегодня в мире доступны ингибиторы вирусной нейраминидазы (озельтамивир, занамивир, перамивир), а также ингибитор кэпзависимой эндонуклеазы (балоксавир марбоксил).

Главная особенность применения этих лекарственных средств — они наиболее эффективны в первые 48 часов от начала заболевания, а лучше — в первые сутки. И здесь кроется основная проблема: подавляющее большинство больных обращаются (иногда и направляются на стационарное лечение) позднее этого срока. Поэтому очень важно, чтобы препараты были в широком доступе не только в стационарах, но и в аптечной сети для применения их в амбулаторной практике. Это снизило бы количество не только тяжелых форм болезни, но и госпитализаций.

Иммуномодуляторы не эффективны для лечения гриппа. Противогриппозные препараты, например, адамантаны (ремантадин), из-за проблем резистентности в настоящее время не применяют. К сожалению, они до сих пор нередко назначаются, из-за чего пациенты упускают драгоценное время. Показательный случай был в прошлом году. 49-летняя женщина заболела в декабре 2019-го, дома принимала лишь ремантадин и жаропонижающие. В стационар попала на четвертые сутки с сатурацией (насыщением кислорода в крови) 70. К сожалению, время было упущено и спасти ее не удалось.

О чем необходимо помнить в этом сезоне врачам и пациентам

  1. Микст-инфекция гриппом и коронавирусом возможна, но не будет распространена.

  2. Из противовирусных препаратов доступны несколько групп. Их не обязательно назначать широко, но группы риска применять должны. К ремантадину циркулирующие штаммы гриппа резистентны.

  3. Вакцинироваться от гриппа можно и нужно. Однако вакцинальный статус не должен довлеть над диагнозом грипп (противогриппозная вакцина снижает риски тяжелого течения, но не защищает на 100% от инфицирования).

  4. Вакцинироваться нужно не только здоровым, но и тем, кто перенес коронавирусную инфекцию. После перенесенной ковид-инфекции, особенно с остаточным поражением легких, должно пройти несколько недель после выписки из стационара.


  5. Дискуссия насчет пользы масок все еще продолжается. Последнее исследование, опубликованное японцами и проведенное с живым коронавирусом, показывает, что обычная хирургическая маска снижает вероятность заражения на 80%.

  6. Главное — максимальное дистанцирование. Без особой надобности не стоит ходить в места скопления большого количества людей, например, в торговые центры. Это касается не только групп риска, но и молодых людей, которые могут принести болезнь и беду в свой дом.

При написании статьи использованы материалы онлайн-конференции «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики инфекционных и паразитарных болезней в Украине», которая состоялась 28 октября.


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