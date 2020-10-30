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Ракурс
31 жовтня святкують Хеллоуїн та день Чорного моря. Фото: vsim.ua

31 жовтня святкують Хелловін та день Чорного моря

30 жов 2020, 22:52
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31 жовтня церковне свято святителя Луки — євангеліста з Антіохії Сирійської. Він запам’ятався, як хороший лікар та визначний іконописець.

У народі вірили, що цього дня не варто вживати гострої їжі, бо вона може затягнути процес одужання. Вікна та двері в будинок треба обов’язково треба закрити, щоб не накликати біду. Також у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім’ї.

Народні прикмети на 31 жовтня:

  • Якщо на Луків день ще не випав сніг, то зими ще довго чекати.
  • Якщо на Луків день із вишні ще не опало листя, то сніг випаде нескоро.
  • Хмари по небу пливуть з півночі на південь — день буде сонячним.

31 жовтня День ангела святкують Йосип, Давид, Андрій, Семен, Сергій, Леонтій (Левко), Микола, Юліан, Іван, Гаврило та Єлизавета.

31 жовтня також відзначають Хелловін — переддень Дня всіх святих або Самайн. Це свято відзначається переважно в США і є одним з найулюбленіших свят американців. Хелловін походить від стародавнього кельтського свята жнив та днів мертвих, яке почали святкувати понад 2 тис. років тому. Древні кельти, які жили на території сучасної Великої Британії, ділили рік на дві частини —літо і зиму. І коли зима змінювала літо, то кельти відзначали Самайн. Традиційними кольорами Хелловіну є чорний (символізує смерть і темну ніч) та помаранчевий (символ збору урожаю в році, що минає).

31 жовтня також відзначають Міжнародний день Чорного моря. Це свято заснували у 1996 році Україна, Болгарія, Росія, Туреччина, Румунія та Грузія, щоб захистити води Чорного моря від забруднення. У тому році був підписаний стратегічний план щодо реабілітації Чорного моря.

Крім того, у світі 31 жовтня відзначають День економії, День міст, День реформації та День збільшення психічних сил.


31 жовтня в історії:

  • 1864 рік — Невада стала 36-м штатом США.
  • 1902 рік — прокладено перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.
  • 1941 рік — на горі Рашмор (США) побудували найбільший пам’ятник світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.
  • 1961 рік — запрацювала найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГРЕС.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні відзначали День тренера. Також своє професійне свято відзначали працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Джерело: Ракурс


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