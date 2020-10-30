31 жовтня святкують Хеллоуїн та день Чорного моря. Фото: vsim.ua

https://racurs.ua/ua/n145848-31-jovtnya-svyatkuut-hellovin-ta-den-chornogo-morya.html

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31 жовтня церковне свято святителя Луки — євангеліста з Антіохії Сирійської. Він запам’ятався, як хороший лікар та визначний іконописець.

У народі вірили, що цього дня не варто вживати гострої їжі, бо вона може затягнути процес одужання. Вікна та двері в будинок треба обов’язково треба закрити, щоб не накликати біду. Також у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім’ї.

Народні прикмети на 31 жовтня:

Якщо на Луків день ще не випав сніг, то зими ще довго чекати.

Якщо на Луків день із вишні ще не опало листя, то сніг випаде нескоро.

Хмари по небу пливуть з півночі на південь — день буде сонячним.

31 жовтня День ангела святкують Йосип, Давид, Андрій, Семен, Сергій, Леонтій (Левко), Микола, Юліан, Іван, Гаврило та Єлизавета.

31 жовтня також відзначають Хелловін — переддень Дня всіх святих або Самайн. Це свято відзначається переважно в США і є одним з найулюбленіших свят американців. Хелловін походить від стародавнього кельтського свята жнив та днів мертвих, яке почали святкувати понад 2 тис. років тому. Древні кельти, які жили на території сучасної Великої Британії, ділили рік на дві частини —літо і зиму. І коли зима змінювала літо, то кельти відзначали Самайн. Традиційними кольорами Хелловіну є чорний (символізує смерть і темну ніч) та помаранчевий (символ збору урожаю в році, що минає).

31 жовтня також відзначають Міжнародний день Чорного моря. Це свято заснували у 1996 році Україна, Болгарія, Росія, Туреччина, Румунія та Грузія, щоб захистити води Чорного моря від забруднення. У тому році був підписаний стратегічний план щодо реабілітації Чорного моря.

Крім того, у світі 31 жовтня відзначають День економії, День міст, День реформації та День збільшення психічних сил.

31 жовтня в історії:

1864 рік — Невада стала 36-м штатом США.

1902 рік — прокладено перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.

1941 рік — на горі Рашмор (США) побудували найбільший пам’ятник світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.

1961 рік — запрацювала найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГРЕС.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні відзначали День тренера. Також своє професійне свято відзначали працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.