31 жовтня святкують Хелловін та день Чорного моряhttps://racurs.ua/ua/n145848-31-jovtnya-svyatkuut-hellovin-ta-den-chornogo-morya.htmlРакурс
31 жовтня церковне свято святителя Луки — євангеліста з Антіохії Сирійської. Він запам’ятався, як хороший лікар та визначний іконописець.
У народі вірили, що цього дня не варто вживати гострої їжі, бо вона може затягнути процес одужання. Вікна та двері в будинок треба обов’язково треба закрити, щоб не накликати біду. Також у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім’ї.
Народні прикмети на 31 жовтня:
- Якщо на Луків день ще не випав сніг, то зими ще довго чекати.
- Якщо на Луків день із вишні ще не опало листя, то сніг випаде нескоро.
- Хмари по небу пливуть з півночі на південь — день буде сонячним.
31 жовтня День ангела святкують Йосип, Давид, Андрій, Семен, Сергій, Леонтій (Левко), Микола, Юліан, Іван, Гаврило та Єлизавета.
31 жовтня також відзначають Хелловін — переддень Дня всіх святих або Самайн. Це свято відзначається переважно в США і є одним з найулюбленіших свят американців. Хелловін походить від стародавнього кельтського свята жнив та днів мертвих, яке почали святкувати понад 2 тис. років тому. Древні кельти, які жили на території сучасної Великої Британії, ділили рік на дві частини —літо і зиму. І коли зима змінювала літо, то кельти відзначали Самайн. Традиційними кольорами Хелловіну є чорний (символізує смерть і темну ніч) та помаранчевий (символ збору урожаю в році, що минає).
31 жовтня також відзначають Міжнародний день Чорного моря. Це свято заснували у 1996 році Україна, Болгарія, Росія, Туреччина, Румунія та Грузія, щоб захистити води Чорного моря від забруднення. У тому році був підписаний стратегічний план щодо реабілітації Чорного моря.
Крім того, у світі 31 жовтня відзначають День економії, День міст, День реформації та День збільшення психічних сил.
31 жовтня в історії:
- 1864 рік — Невада стала 36-м штатом США.
- 1902 рік — прокладено перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.
- 1941 рік — на горі Рашмор (США) побудували найбільший пам’ятник світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.
- 1961 рік — запрацювала найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГРЕС.
Нагадаємо, 30 жовтня в Україні відзначали День тренера. Також своє професійне свято відзначали працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.