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Ракурс
У Раді назвали варіанти виходу з кризи через рішення КСУ. Фото: pravda.com.ua

У «Слузі народу» назвали варіанти виходу з кризи через рішення КСУ

30 жов 2020, 22:19
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Три шляхи виходу з кризи через рішення Конституційного суду України назвали у партії «Слуга народу».

Парламентарі закликають суддів КСУ добровільно піти у відставку, бо в іншому випадку доллю суддів «вирішить вулиця». Третім шляхом вирішення кризи в «Слузі народу» назвали ухвалення запропонованого Зеленським законопроекту про припинення повноважень всіх суддів Конституційного суду. Про це йдеться у заяві «Слуги народу» Telegram.

При цьому в партії погоджуються, що перший варіант нереалістичний «з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня», а другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Ухвалення законопроекту Зеленського в політсилі вважають безальтернативним варіантом.

Закликаємо всіх відповідальних та проукраїнських народних депутатів згадати, що Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз, — йдеться в заяві.


Нагадаємо, 30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про рішення КСУ щодо е-декларування. Документ передбачає звільнення всіх суддів Конституційного суду. Ініціативу влади підтримали у Європейському парламенті.

Натомість глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроект Зеленського має ознаки конституційного перевороту.

Джерело: Ракурс


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