Держбюро розслідувань відкрило справу проти головb Конституційного суду за держзраду, фото — Фейсбук ЦПК

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Кримінальні провадження проти голову КСУ Олександра Тупицького в Державному бюро розслідувань відкриті за фактом державної зради і незаконного відчуження земельної ділянки на території Криму за законами РФ.

Про початок досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненому групою осіб, а також державної зради головою Конституційного суду повідомив 30 жовтня в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Раніше повдіомлялося, що Державне бюро розслідувань викликає на допит голову Конституційного суду Олександра Тупицького 2 листопада.

В ДБР заявили, що Тупицький у липні 2018 року у складі групи осіб самовільно зайняв не відведену йому у встановленому законодавством України порядку земельну ділянку та уклав правочин, яким визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ.

Таким чином він можливо вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197−1 та ч. 1 ст. 111 КК України, — повідомила прес-служба ДБР.

Сьогодні на брифінгу Голова КСУ заявив, що не хоче у відставку і шукає зустрічі із президентом Зеленським.

Хочу звернутися до президента, ми хочемо поспілкуватися, ми запрошуємо, в будь-якому форматі, як він визначиться. Треба прибрати цей штучний конфлікт, — повідомив голова КСУ.



Крім того, Тупицький розповів, що законопроект президента України про рішення КСУ щодо е-декларування, який він вночі вніс до Верховної Ради, має ознаки конституційного перевороту.

Він сказав, що за ніч представники президента «склепали проект закону № 4288, який має ознаки конституційного перевороту в України».