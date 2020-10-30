Госбюро расследований открыло дело о госизмене против председателя Конституционного суда, фото — Фейсбук ЦПК

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Ракурс

Уголовные производства против главы КСУ Александра Тупицкого в Государственном бюро расследований открыты по факту государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории Крыма по законам РФ.

О начале досудебного расследования по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда сообщил 30 октября и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос председателя Конституционного суда Александра Тупицкого 2 ноября.

В ГБР заявили, что Тупицкий в июле 2018 года в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, в которой признал полномочия должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка и отнесение его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.

Таким образом он, вероятно, совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197−1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины, — сообщила пресс-служба ГБР.

Сегодня на брифинге председатель КСУ заявил, что не хочет в отставку и ищет встречи с президентом Зеленским.

Хочу обратиться к президенту, мы хотим пообщаться, мы приглашаем, в любом формате, как он определится. Надо убрать этот искусственный конфликт, — сообщил председатель КСУ.



Кроме того, Тупицкий рассказал, что у законопроекта президента Украины о решении КСУ по поводу электронного декларирования, который он ночью внес в Верховную Раду, есть признаки конституционного переворота.

Он заявил, что за ночь представители президента «склепали проект закона № 4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине».