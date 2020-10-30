У НАЗК назвали посадовців, яких не покарають. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n145821-u-nazk-nazvaly-posadovciv-yakyh-ne-pokaraut-cherez-rishennya-konstytuciynogo-sudu.html

Ракурс

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало список осіб, яких можуть не покарати через скандальне рішення Конституційного суду України.

Йдеться про колишніх і чинних посадовців, які внесли недостовірні відомості у свої декларації. Про це агентство повідомило на своєму офіційному сайті.

В НАЗК вважають, що країна має знати своїх «щасливчиків» в обличчя.

Це будуть екс-міністр, депутати міських рад та районних рад, судді, директори державних підприємств, урядовці — всі ті, кого платники податків найняли на роботу, — йдеться в заяві.

У список «щасливчиків» потрапили:

Ігор Насалик, екс-міністр енергетики та вугільної промисловості, не вказав позику на 1,2 млн дол. США від фізичної особи у щорічній декларації;

Михайло Чурило, депутат Ужгородської міської ради, лідирує у списку декларантів, у яких виявлено найбільшу суму недостовірних відомостей. Чурило «забув» вказати кошти, позичені іншій фізичній особі, у розмірі 95,3 млн грн;

Віктор Андрєєв, заступник Шевченківської РДА у місті Києві, не вказав у декларації понад 60 млн грн, які отримав як позику від приватної компанії, яка займається «діяльністю із забезпечення фізичного комфорту»;

Олег Етнарович, депутат Одеської міської ради, занизив вартість нерухомості на 4,7 млн грн, не вказав корпоративні права на 2,1 млн грн, і «забув» про те, що позичив і розмістив на банківських рахунках понад 1 млн грн;

Руслан Мороз, депутат Володимир-Волинської міськради, занизив вартість нерухомості на майже 400 тис. грн, а ще «забув» про те, як позичив третім особам 21,5 млн грн.

У НАЗК кажуть, що це лише початок, агентство продовжить публікувати імена осіб, яким судді допомогли уникнути покарання.

«Ракурс» повідомляв, що президент увечері 29 жовтня підписав указ, у якому закріпив інструментарій боротьби із рішенням КСУ щодо закону про незаконне збагачення. Серед них: відновлення роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб і підготовка проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства (перевантаження КСУ), який буде визначений як невідкладний.