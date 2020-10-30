В НАПК назвали чиновников, которых не накажут. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n145821-v-napk-nazvali-chinovnikov-kotoryh-ne-nakajut-za-resheniya-konstitucionnogo-suda.html

Ракурс

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) опубликовало список лиц, которых могут не наказать из-за скандального решения Конституционного суда Украины.

Речь идет о бывших и действующих чиновниках, которые внесли недостоверные сведения в свои декларации. Об этом агентство сообщило на своем официальном сайте.

В НАПК считают, что страна должна знать своих «счастливчиков» в лицо.

Это будут экс-министр, депутаты городских советов и районных советов, судьи, директора государственных предприятий, чиновники — все те, кого налогоплательщики наняли на работу, — говорится в заявлении.

В список «счастливчиков» попали:

Игорь Насалик, экс-министр энергетики и угольной промышленности, не указал заем на 1,2 млн долл. от физического лица в ежегодной декларации;

Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета, который лидирует в списке декларантов, у которых обнаружили самую большую сумму недостоверных сведений. Чурило «забыл» указать средства, одолженные другому физическому лицу в размере 95,3 млн грн;

Виктор Андреев, заместитель Шевченковской РГА в Киеве. Он не указал в декларации больше 60 млн грн, которые получил в качестве займа от частной компании, которая занимается «деятельностью по обеспечению физического комфорта»;

Олег Этнарович, депутат Одесского городского совета, занизил стоимость недвижимости на 4,7 млн грн, не указал корпоративные права на 2,1 млн грн, и «забыл» о том, что одолжил и разместил на банковских счетах более 1 млн грн;

Руслан Мороз, депутат Владимир-Волынского горсовета, который занизил стоимость недвижимости почти на 400 тыс. грн, а еще «забыл» о том, как занял третьим лицам 21,5 млн грн.

В НАПК говорят, что это только начало, агентство продолжит публиковать имена лиц, которым судьи помогли избежать наказания.

«Ракурс» сообщал, что президент вечером 29 октября подписал указ, в котором закрепил инструментарий борьбы с решением КСУ по поводу закона о незаконном обогащении. Среди них: возобновление работы Единого государственного реестра деклараций лиц и подготовка проекта закона о восстановлении добродетели конституционного судопроизводства (перегрузка КСУ), который будет определен как неотложный.