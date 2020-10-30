Европарламент призвал Украину восстановить функции НАПК вопреки решению КСУ

Европарламент. Фото: УНН

https://racurs.ua/n145824-evroparlament-prizval-ukrainu-vosstanovit-funkcii-napk-vopreki-resheniu-ksu.html

Ракурс

Европарламент обратился к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК), несмотря на вынесенное решение Конституционного суда Украины.

Парламентарии выразили обеспокоенность решением КСУ, и заявили, что оно создало «правовую яму» в антикоррупционном законодательстве. Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев.

В ЕС призвали как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую из-за решения КСУ, и восстановить антикоррупционную архитектуру, которая была построена раньше. Они добавили, что восстановление должно касаться также судебной ветви, однако исключительно с сохранением независимости судебной ветви от исполнительной и законодательной ветвей власти.

Лучшим решением в этом случае парламентарии видят полноценное наделение НАПК полномочиями вопреки решению Конституционного суда. Отметим, что ранее суд постановил, что НАПК должен быть лишен функций контроля над судебной ветвью власти.

Отметим, что Украина уже частично осуществила то, к чему призывают европарламентарии — вчера премьер-министр Денис Шмыгаль подписал правительственное распоряжение, которое поручает ряду органов власти действовать вопреки решению КСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заверил, что не обвиняет лично президента Владимира Зеленского «в атаке на КСУ». По мнению Тупицкого, в попытке демонтировать Конституционный суд «виновато окружение президента».

Таким образом глава КСУ отреагировал на вчерашнее заседание СНБО и регистрацию в Верховной Раде проекта закона № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству». Этот законопроект предлагает прекратить полномочия судей КСУ и признать их решение о е-декларировании «ничтожным» и не имеющим правовых последствий, а также отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».