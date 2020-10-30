Європарламент закликав Україну відновити функції НАЗК всупереч рішенню КСУ

Європарламент. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n145824-ievroparlament-zaklykav-ukrayinu-vidnovyty-funkciyi-nazk-vsuperech-rishennu-ksu.html

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Європарламент звернувся до України із закликом відновити функції Національного агентства із запобігання та протидії корупції (НАЗК) попри винесене рішення Конституційного суду України.

Парламентарі виказали стурбованість рішенням КСУ, та заявили, що воно створило «правову яму» в антикорупційному законодавстві. Про це йдеться в офіційній заяві європарламентарів.

У ЄС закликали якнайшвидше заповнити юридичну порожнечу, що виникла через рішення КСУ, і відновити антикорупційну архітектуру, яка була збудована раніше. Вони додали, що відновлення повинно стосуватися також судової гілки, однак виключно зі збереженням незалежності судової гілки від виконавчої та законодавчої гілок влади.

Найкращим рішенням у цьому випадку парламентарі вбачають повноцінне наділення НАЗК повноваженням попри рішення Конституційного суду. Наголосимо, що раніше суд постановив, що НАЗК має бути позбавлений функцій контролю над судовою гілкою влади.

Зазначимо, що Україна вже частково здійснила те, до чого закликають європарламентарі — вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав урядове розпорядження, яке доручає низці органів влади діяти всупереч рішенню КСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава Конституційного суду України Олександр Тупицький запевнив, що не звинувачує особисто президента Володимира Зеленського «в атаці на КСУ». На думку Тупицького, у спробі демонтувати Конституційний суд «винне оточення президента».

Таким чином очільник КСУ відреагував на вчорашнє засідання РНБО та реєстрацію у Верховній Раді проекту закону № 4288 «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Цей законопроект пропонує припинити повноваження суддів КСУ, визнати його рішення про е-декларування «нікчемним» і без правових наслідків, а також скасувати відповідні зміни в законі «Про запобігання корупції».