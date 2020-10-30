Екстрене засідання ТКГ скликає Україна — у Зеленського відреагували на вбивство військових

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Екстрене засідання робочої групи Тристоронньої контактної групи скликає Україна. Таким чином в офісі Зеленського відреагували на вбивство двох військових на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Представники української делегації у робочій групі з питань безпеки ТКГ розглядають обстріли з боку незаконних збройних формувань українських позицій в районі Водяного як спробу зриву домовленостей про сталий режим припинення вогню, — заявив радник з питань інформполітики української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, зранку 30 жовтня бойовики продовжили прицільні обстріли в районі Водяного. У прес-службі ОПУ запевнили, що ворога вдалося втихомирити «за допомогою координаційних механізмів ТКГ».

В українській делегації додали, що ворожий обстріл «має ознаки свідомої ескалації конфлікту та спрямований на зрив домовленостей про сталий режим тиші».

Ми ініціювали екстрене засідання робочої групи з безпеки й чекаємо на відповідь від російської сторони та від ОБСЄ, — наголосив Арестович.

Нагадаємо, терористи 29 жовтня обстріляли позиції українських військ в районі Водяного. Внаслідок атаки ворога було поранено одного і вбито двох військових ЗСУ. Також на півночі від Золотого-4 противник за допомогою безпілотника скинув гранату ВОГ-25 на українські позиції, поранивши ще одного захисника України.