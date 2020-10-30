Экстренное заседание ТКГ созывает Украина — у Зеленского отреагировали на убийство военных

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Экстренное заседание рабочей группы Трехсторонней контактной группы созывает Украина. Таким образом в офисе Зеленского отреагировали на убийство двух военных на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности ТКГ рассматривают обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинских позиций в районе Водяного как попытку срыва договоренностей об устойчивом режим прекращения огня, — заявил советник по вопросам информполитики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, утром 30 октября боевики продолжили прицельные обстрелы в районе Водяного. В пресс-службе ОПУ заверили, что врагу удалось утихомирить «с помощью координационных механизмов ТКГ».

В украинской делегации добавили, что вражеский обстрел «имеет признаки сознательной эскалации конфликта и направлен на срыв договоренностей о режиме тишины».

Мы инициировали экстренное заседание рабочей группы по безопасности и ждем ответа от российской стороны и ОБСЕ, — отметил Арестович.

Напомним, террористы 29 октября обстреляли позиции украинских войск в районе Водяного. В результате атаки врага был ранен один и убиты два военных ВСУ. Также к северу от Золотого-4 противник с помощью беспилотника сбросил гранату ВОГ-25 на украинские позиции, ранив еще одного защитника Украины.