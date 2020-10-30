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Ракурс
В Раде назвали варианты выхода из кризиса из-за решения КСУ. Фото: pravda.com.ua

В «Слуге народа» назвали варианты выхода из кризиса из-за решения КСУ

30 окт 2020, 22:19
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Три пути выхода из кризиса из-за решения Конституционного суда Украины назвали в партии «Слуга народа».

Парламентарии призывают судей КСУ добровольно уйти в отставку, потому что в противном случае судьбу судьей «решит улица». Третьим путем решения кризиса в «Слуге народа» назвали принятие предложенного Зеленским законопроекта о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда. Об этом говорится в заявлении «Слуги народа» Telegram.

При этом в партии понимают, что первый вариант нереален «учитывая поведение судей в течение этой недели», а второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Принятие законопроекта Зеленского в политсиле считают безальтернативным вариантом.

Призываем всех ответственных и проукраинских народных депутатов вспомнить, что Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из подобных кризисов, — говорится в заявлении.


Напомним, 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о решении КСУ по е-декларированию. Документ предусматривает увольнение всех судей Конституционного суда. Инициативу властей поддержали в Европейском парламенте.

В тоже время глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота.

Источник: Ракурс


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