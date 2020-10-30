Невероятно детализированное изображение Млечного пути создали ученые. Фото: nocookie.net

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Ракурс

Невероятно детализированное изображение Млечного пути сумели создать астрономы.

Команда ученых завершила масштабное обследование выпуклой области в центральной части Млечного пути, в котором были собраны и изучены световые отпечатки более 250 млн звезд. Благодаря этим данным было создано самое детальное изображение Млечного пути в истории. Об этом сообщается на ресурсе Noirlab.

Фотографировали звездное небо с помощью камеры Dark Energy Matter Camera, установленной на телескопе Victor M. Blanco, который находится в обсерватории Серро Тололо в Чили. Ученые сумели изучить выпуклость в центральной области Млечного пути в ближнем ультрафиолетовом, оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра.

Были сделаны 7 тыс. фотографий, а общее количество пикселей составило 3,5 трлн. После сбора данных ученые обработали химический состав 70 тыс. из 250 млн звезд. Оказалось, что звезды, расположенные близко к центру нашей галактики, имеют схожий состав. Ученые не исключают, что они образовались примерно в одно время и из одних и тех же элементов.

Напомним, британские астрономы Даремского университета установили, что реальный диаметр Млечного пути составляет около 1,9 млн световых лет.