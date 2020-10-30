Неймовірно деталізоване зображення Чумацького шляху створили вчені. Фото: nocookie.net

https://racurs.ua/ua/n145846-naydetalnishe-zobrajennya-chumackogo-shlyahu-v-istoriyi-stvoryly-vcheni-foto-video.html

Ракурс

Неймовірно деталізоване зображення Чумацького шляху зуміли створити астрономи.

Команда науковців завершила масштабне обстеження опуклої області в центральній частині Чумацького шляху, в якому були зібрані і вивчені світлові відбитки більше 250 млн зірок. Завдяки цим даним було створене найдетальніше зображення Чумацького шляху в історії. Про це повідомляється на ресурсі Noirlab.

Фотографували зоряне небо за допомогою камери Dark Energy Matter Camera, встановленої на телескопі Victor M. Blanco, який знаходиться в обсерваторії Серро Тололо в Чилі. Науковці зуміли вивчити опуклість в центральній області Чумацького шляху в ближньому ультрафіолетовому, оптичному і ближньому інфрачервоному діапазонах електромагнітного спектра.

Було зроблено 7 тис. світлин, а загальна кількість пікселів склала 3,5 трлн. Після збору даних науковці опрацювали хімічний склад 70 тис. із 250 млн зірок. Виявилося, що зірки, розташовані близько до центру нашої галактики, мають схожий склад. Вчені не виключають, що вони утворилися приблизно в один час і з одних і тих же елементів.

Нагадаємо, британські астрономи Даремського університету встановили, що реальний діаметр Чумацького шляху становить близько 1,9 млн світлових років.