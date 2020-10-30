ТКГ по Донбасу домовилася дотримуватися перемир'я. Фото: zik.ua

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Термінове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення на Донбасі завершилося ввечері, 30 жовтня.

Результати переговорів наступні — сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню й обговорили заходи для запобігання ескалації конфлікту у майбутньому. Представник ОБСЄ та модератор підгрупи з питань безпеки Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму тиші. Про це повідомила прес-служба українського делегації в ТКГ по Мінську

Українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо лише тоді, коли головний гравець, якій стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися, — йдеться в заяві української делегації.

Також сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановано на 10 листопада 2020 року.

Нагадаємо, 29 жовтня бойовики обстріляли позиції українських військ в районі Водяного. Внаслідок атаки ворога було поранено одного і вбито двох військових ЗСУ. А на півночі від Золотого-4 противник за допомогою безпілотника скинув гранату ВОГ-25 на українські позиції, поранивши ще одного захисника України.

Після ескалації конфлікту Україна скликала екстрене засідання робочої групи Тристоронньої контактної групи.